Φλοίσβος: Εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας

Ένα εντυπωσιακό αεροπορικό υπερθέαμα έλαβε χώρα στον ουρανό της Αθήνας, στο πλαίσιο εορταστικής επίδειξης της Πολεμικής Αεροπορίας στην παραλία του Φλοίσβου, με αφορμή τη συμπλήρωση 95 ετών από την ίδρυσή της το 1931.

Η επίδειξη συγκεντρώνει πλήθος αεροσκαφών και εντυπωσιακών σχηματισμών, με μαχητικά να πραγματοποιούν διελεύσεις πάνω από τον Φαληρικό όρμο, προκαλώντας ισχυρό ενδιαφέρον για το κοινό που παρακολουθεί από το παραλιακό μέτωπο.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ελληνικά μαχητικά όπως τα F-16 Block 30 “ΖΕΥΣ” και τα Rafale, ενώ παρόντα είναι και αεροσκάφη από πέντε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων Tornado, F-16, Gripen και στρατιωτικά ελικόπτερα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι διελεύσεις των αεροσκαφών «Δαίδαλος» και «Ζευς», τα οποία έκλεψαν την παράσταση με εντυπωσιακούς ελιγμούς.

Η ένταση και η ταχύτητα των διελεύσεων καθιστούν δύσκολη ακόμη και την τηλεοπτική κάλυψη σε ορισμένες στιγμές, καθώς τα μαχητικά «σκίζουν» κυριολεκτικά τον αέρα πάνω από την παραλιακή ζώνη.

Η εορταστική δραστηριότητα δεν περιορίζεται στο σημερινό υπερθέαμα, καθώς αύριο αναμένεται να συνεχιστεί με την άσκηση «Tiger Meet» στον Άραξο, όπου θα συμμετέχουν δυνάμεις και διεθνείς αποστολές, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται και τα εγκαίνια του Ναυτικού Πάρκου στο Φλοίσβο, με την παρουσία του υποβρυχίου «Πρωτεύς».

Στο σημείο των εκδηλώσεων βρέθηκαν επίσημοι, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη σημαντική αυτή επέτειο.