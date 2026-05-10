Χανταϊός: Σε εξέλιξη επιχείρηση αποβίβασης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο

Η Ισπανία ξεκίνησε σήμερα τη διαδικασία απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο όπου εμφανίστηκε εστία χανταϊού και έχει αγκυροβολήσει κοντά στην Τενερίφη, με υγειονομικούς αξιωματούχους να επιβιβάζονται στο πλοίο για να διενεργήσουν τους τελικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν τη διαδικασία αποβίβασης, δήλωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας.

Το πρώτο γκρουπ επιβατών, που είναι Ισπανοί, θα μεταφερθεί στην ακτή με μικρά σκάφη και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο προκειμένου να πετάξουν στη Μαδρίτη με ισπανικό κυβερνητικό αεροσκάφος, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, τονίζοντας ότι δεν θα έχουν καμία επαφή με άλλα πρόσωπα.

Η διαδικασία απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού και έχει αγκυροβολήσει κοντά στην Τενερίφη, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και θα διαρκέσει έως αύριο, Δευτέρα, το απόγευμα τοπική ώρα, δήλωσε σήμερα η υπουργός Υγείας της Ισπανίας.

Οι Ισπανοί θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ενώ θα ακολουθήσουν επιβάτες από την Ολλανδία, το αεροπλάνο των οποίων θα μεταφέρει επίσης επιβάτες από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα, όπως σημειώνει το Reuters.

Στη συνέχεια, θα απομακρυνθούν επιβάτες από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, πρόσθεσε η υπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο λιμάνι της Τενερίφης.

Πέντε Γάλλοι επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο θα επαναπατριστούν σήμερα με πτήση «υγειονομικού χαρακτήρα» στη Γαλλία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Υγείας και Εξωτερικών.

Η μεταφορά θα γίνει «με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν και σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ», πρόσθεσαν τα δύο υπουργεία.

Το MV Hondius έφθασε τα ξημερώματα κοντά στην Τενερίφη, ενόψει της προγραμματισμένης εσπευσμένης απομάκρυνσης σχεδόν 150 επιβατών και μελών του πληρώματος.

Φθάνοντας στη Γαλλία, καθώς ο ΠΟΥ θεωρεί όλους τους επιβαίνοντες «επαφές υψηλού κινδύνου», οι πέντε Γάλλοι επιβάτες «θα τεθούν σε καραντίνα σε νοσοκομείο για 72 ώρες, όπου θα γίνει πλήρης εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους πριν οργανωθεί η επιστροφή στην οικία τους, όπου θα παραμείνουν σε απομόνωση για 45 ημέρες, με την κατάλληλη παρακολούθηση», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι υγειονομικές αρχές στη συνέχεια θα παρακολουθούν τα πρόσωπα που έχουν εκτεθεί τον ιό αλλά δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα «στις αντίστοιχες περιοχές διαμονής τους».

Η παρακολούθηση θα περιλαμβάνει «μια αρχική επαφή και στη συνέχεια τακτικές επαφές για περίοδο έξι εβδομάδων –που αντιστοιχεί στην μέγιστη θεωρητικά περίοδο επώασης– καθώς και την παροχή των κατάλληλων υγειονομικών συστάσεων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το πλοίο αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών μετά τον εντοπισμό εστίας χανταϊού.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς έφθασε χθες βράδυ στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, μαζί με τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Πολιτικής Εδαφών της Ισπανίας, για να συντονίσουν την άφιξη του πλοίου.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι νόσησαν 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις που έχασαν τη ζωή τους – ζευγάρι Ολλανδών και Γερμανίδα. Έξι εξ αυτών έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν από τον ιό, άλλοι δύο είναι ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο χανταϊός συνήθως εξαπλώνεται από τα τρωκτικά, αλλά μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ΠΟΥ έχει δηλώσει ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό είναι χαμηλός, αλλά μέτριος για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ