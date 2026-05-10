“Μαμά σ’ αγαπώ!!! Να προσέχεις!!!” – Ένα δυνατό μήνυμα πρόληψης του καρκίνου του μαστού από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Με επίκεντρο την ενημέρωση και την πρόληψη, πραγματοποιήθηκε σήμερα μια ξεχωριστή δράση αφιερωμένη στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το δήμο Θεσσαλονίκης, σήμερα, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, συμμετείχαμε σε μια ξεχωριστή δράση αφιερωμένη στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Η εκδήλωση «Μαμά σ’ αγαπώ!!! Να προσέχεις!!!», που συνδιοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής Ν.Θεσσαλονίκης, έστειλε ένα ουσιαστικό μήνυμα ενημέρωσης, φροντίδας και ευαισθητοποίησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης, της τακτικής εξέτασης και της έγκαιρης διάγνωσης ως τα πιο ισχυρά «όπλα» απέναντι στον καρκίνο του μαστού.

Με τη συμμετοχή των Παιδικών Σταθμών του Δήμου και τις όμορφες δημιουργίες των παιδιών, θυμηθήκαμε πως η πρόληψη σώζει ζωές.