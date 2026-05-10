Ηράκλειο: Μετά το γλέντι βγήκαν τα μαχαίρια σε καταυλισμό Ρομά – Ένας τραυματίας

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής 10/5 στον καταυλισμό Ρομά στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, Κρήτης.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως όλα συνέβησαν ύστερα από γλέντι που στήθηκε στον καταυλισμό, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα neakriti.gr. Κάποια στιγμή, για άγνωστο λόγο η κατάσταση παρεκτράπηκε, με αποτέλεσμα βγουν μαχαίρι και να τραυματιστεί ένας άνδρας.

Στον χώρο, όπως είναι φυσικό, επικράτησε αναστάτωση με φωνές και κραυγές ενώ επί τόπου έσπευσε η Αστυνομία.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται ως μη σοβαρή.

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 45χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει συγγενική με τον άνδρα που τραυματίστηκε, όπως αναφέρει το cretalive.gr

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της συμπλοκής, εξετάζοντας προσεκτικά όλα τα ενδεχόμενα.

