Ευθύμιος Λέκκας για Metallica στο ΟΑΚΑ: "Η συναυλία προκάλεσε συνεχείς σεισμικές δονήσεις"

Για τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Metallica μίλησε το πρωί της Κυριακής (10/5) ο Ευθύμιος Λέκκας στην Κατερίνα Καραβάτου και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», εξηγώντας πως δεν πρόκειται για σεισμό αλλά για ένα φαινόμενο που μπορεί να αποτυπωθεί επιστημονικά από ειδικά όργανα.

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ ανέφερε πως: «Η συναυλία των Metallica δεν προκάλεσε σεισμό, μόνο συνεχείς σεισμικές δονήσεις. Δονήσεις που μπορούν να καταγραφούν από ειδικά όργανα. Είναι δονήσεις που καταγράφονται ούτως ή άλλως, χωρίς να έχουν συναυλία, αλλά με τη συναυλία αυτές εντάθηκαν. Ουσιαστικά προσομοιάζονται σαν ένας σεισμός. Μια συνεχής σεισμική δραστηριότητα».

Στη συνέχεια, ο Ευθύμιος Λέκκας διευκρίνισε πως οι κάτοικοι της περιοχής δεν αντιλήφθηκαν το φαινόμενο, καθώς οι συγκεκριμένες δονήσεις καταγράφονται αποκλειστικά από σεισμογράφους. «Σε καμία περίπτωση οι κάτοικοι της γύρω περιοχής δεν αισθάνθηκαν τη σεισμική δόνηση. Αυτές οι δονήσεις καταγράφονται μόνο από ειδικά όργανα, από σεισμογράφους, ρυθμικές δονήσεις για δύο ώρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

