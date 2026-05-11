Γκίλφοϊλ: Ανήρτησε βίντεο με τον Δένδια να λέει ότι η Ελλάδα έχει από τις ισχυρότερες αεροπορίες στον πλανήτη
Βίντεο με τον Νίκο Δένδια να δηλώνει ότι η Ελλάδα έχει μια από τις ισχυρότερες αεροπορίες στον πλανήτη, αναφερόμενος επί το πλείστον στα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, αναδημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο X η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
May 11, 2026
Η δήλωση του Νίκου Δένδια:
«Η Αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16 τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafale, και στο τέλος του ’27, στην αρχή του ’28, θα παραλάβουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη που θα δώσει εντελώς νέες δυνατότητες στην αεροπορία μας. Θα έχουμε μια αεροπορία με 200 υπερσύγχρονα μαχητικά. Μία από τις ισχυρότερες αεροπορίες στην Ευρώπη, μία από τις ισχυρότερες αεροπορίες στον πλανήτη».
