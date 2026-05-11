Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην πλατεία Αριστοτέλους για την ανήλικη παραβατικότητα

Ειδική επιχειρησιακή δράση με στόχο την πρόληψη της ανήλικης παραβατικότητας και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο σχεδιασμού της Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Κυριακής 10 Μαΐου 2026 στην Πλατεία Αριστοτέλους, όπου οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους σε ανηλίκους και καταστήματα της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., συνολικά ελέγχθηκαν 107 ανήλικοι και οκτώ καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Βασικός στόχος της δράσης ήταν η συλλογή πληροφοριών και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από ανήλικα άτομα.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν επιχειρησιακά για τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων σε περιοχές όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνική Αστυνομία τονίζουν ότι αντίστοιχες εξορμήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με έμφαση στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη.