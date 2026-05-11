Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του Γάλλου με χανταϊό – Εντοπίστηκαν 22 επαφές του
THESTIVAL TEAM
Θετικός βρέθηκε ο Γάλλος πολίτης που απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο Hondius και μάλιστα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Υγείας.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι γαλλικές Αρχές προς το παρόν έχουν ταυτοποιήσει 22 άτομα που ήρθαν σε επαφή με τον ασθενή.
Οι υπόλοιποι Γάλλοι που βγήκαν από το κρουαζιερόπλοιο ήταν αρνητικοί στα τεστ, αλλά θα επανεξεταστούν.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Λατινοπούλου: Δεν είμαι υπέρ του βιασμού των γυναικών, έχω μιλήσει για ευνουχισμό και θανατική ποινή – Η Ακρίτα τα έχει “χαμένα”
- Πρόεδρος ΕΟΔΥ: Σε μονάδα αρνητικής πίεσης ο 70χρονος – “Δεν έχει χανταϊό, έχει εκτεθεί σε κρούσμα”
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας