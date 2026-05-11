Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη για την ηχορύπανση – Οκτώ συλλήψεις σε νυχτερινά μαγαζιά

Συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των επιτρεπόμενων ορίων θορύβου πραγματοποιούν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διεξήχθησαν από τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 8 Μαΐου έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 11 Μαΐου, αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου, Κορδελιού – Ευόσμου και Καλαμαριάς προχώρησαν στη σύλληψη συνολικά οκτώ ατόμων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες λειτουργούσαν, κατά περίπτωση ως ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι καταστημάτων, ηχητικά μέσα και ενισχυτές με ένταση που υπερέβαινε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία όρια ηχοστάθμης.

Οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε περιοχές της Θεσσαλονίκης αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης φαινομένων ηχορύπανσης και διασφάλισης της δημόσιας τάξης.

Ηχορύπανση Θεσσαλονίκη

