Πετρέλαιο: Ανεβαίνουν οι τιμές του Brent μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν σήμερα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, με την Τεχεράνη από την άλλη να προειδοποιεί τη Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβασής τους στην περιοχή.

«Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων ‘αντιπροσώπων’ του Ιράν. Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη!» ανέφερε, πληκτρολογώντας τις δυο τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social.

Προτού καν ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, οι τιμές του αργού πήραν την ανιούσα και ξεπέρασαν ξανά τα 104 δολάρια το βαρέλι. Το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας σημειώνει άνοδο 3,29%, καθώς μοιάζει να απομακρύνεται η προοπτική να ανοίξει γρήγορα το στενό του Ορμούζ, από το οποίο περνά το ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται στον κόσμο.

Έναν και πλέον μήνα αφότου κηρύχτηκε ανακωχή, οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη φαντάζουν, περισσότερο από ποτέ, σε αδιέξοδο κι οι ελπίδες να υπάρξει διευθέτηση να διαγράφονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ξεκαθάρισε χθες καν αν οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν.

Έπειτα από μέρες αναμονής, το Ιράν έκανε σαφές χθες ότι απάντησε στην αμερικανική πρόταση, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η ιρανική δημόσια τηλεόραση περιορίστηκε να αναφέρει ότι η απάντηση, που επιδόθηκε στις ΗΠΑ μέσω Πακιστάν, προβλέπει «το τέλος του πολέμου» σε «όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο» και «εγγυήσεις ασφαλείας για τη ναυσιπλοΐα».