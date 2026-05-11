Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος που παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικους σε πάρκο
Στη σύλληψη ενός 48χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το πρωί του Σαββάτου (9/5) στην περιοχή της Τούμπας, ο 48χρονος πλησίασε δύο νεαρούς, ηλικίας 13 και 14 ετών, οι οποίοι βρισκόταν σε πάρκο και απευθύνθηκε σε αυτούς με φράσεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους, προτείνοντας τους ανήθικες πράξεις.
Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
