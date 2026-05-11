Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό σήμερα περιοχές του Λαγκαδά

Διακοπές υδροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Λαγκαδά οι περιοχές που θα επηρεαστούν, από τις 09:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι, είναι: Λαγκαδάς, Χρυσαυγή, Περιβολάκι και Ηράκλειο, λόγω εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Λαγκαδά θα βρίσκονται στο σημείο από το πρωί, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της υδροδότησης.

Χρήσιμες οδηγίες προς τους καταναλωτές:

  • Φροντίστε να έχετε αποθηκεύσει νερό για τις βασικές σας ανάγκες.
  • Μετά την επαναφορά της υδροδότησης, ενδέχεται να παρουσιαστεί παροδική θολότητα ή αέρας στο δίκτυο.
  • Αφήστε το νερό να τρέξει για λίγα λεπτά πριν από τη χρήση.
  • Σε ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα σε ψηλότερα σημεία, η πίεση του νερού μπορεί να επανέλθει σταδιακά και να χρειαστεί λίγος επιπλέον χρόνος μέχρι την πλήρη ομαλοποίηση.

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά ευχαριστεί τους δημότες για την κατανόηση και την υπομονή τους.

