MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Φωτιά σε αεροσκάφος της Turkish Airlines με 300 επιβάτες μετά την προσγείωσή του

|
THESTIVAL TEAM

Μικρής έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε σε αεροσκάφος της Turkish Airlines, τα ξημερώματα της Δευτέρας, το οποίο πραγματοποιούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη, μετά την προσγείωσή του στο Κατμαντού, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ. To αεροδρόμιο έκλεισε για περίπου μία ώρα, μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο.

Οι 277 επιβάτες και τα 11 μέλη του πληρώματος του Airbus A333, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, Γκιανέντρα Μπουλ, δήλωσε στο Reuters ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω δεξί ελαστικό του αεροσκάφους μετά την προσγείωση.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Αεροσκάφος Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

J2US: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από το 11ο live

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Χανταϊός: Θετικός στον ιό ακόμα ένας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνο κόβει βόλτες στην “καρδιά” της Σταυρούπολης – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Ναταλία Γερμανού για Ακύλα: Την άλλη Κυριακή θα πανηγυρίζουμε με ελληνικές σημαίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Κρήτη: Κλειστό αύριο το ΕΠΑΛ Μοιρών – Εντοπίστηκε κρούσμα μηνιγγίτιδας

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Αντώνης Σρόιτερ για Σία Κοσιώνη: Είναι αξιοπρεπέστατη η αποχώρησή της