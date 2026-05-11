Φωτιά σε αεροσκάφος της Turkish Airlines με 300 επιβάτες μετά την προσγείωσή του
Μικρής έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε σε αεροσκάφος της Turkish Airlines, τα ξημερώματα της Δευτέρας, το οποίο πραγματοποιούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη, μετά την προσγείωσή του στο Κατμαντού, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ. To αεροδρόμιο έκλεισε για περίπου μία ώρα, μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο.
A #TurkishAirlines aircraft’s tyre catches fire while landing at Tribhuvan International Airport in #Kathmandu. The fire has been doused and all passengers have been evacuated, confirmed the police. pic.twitter.com/otRaugm1AY— Smriti Sharmaa (@SmritiSharma_) May 11, 2026
Οι 277 επιβάτες και τα 11 μέλη του πληρώματος του Airbus A333, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, Γκιανέντρα Μπουλ, δήλωσε στο Reuters ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω δεξί ελαστικό του αεροσκάφους μετά την προσγείωση.
इस्तानबुलबाट काठमाडौँ आएको टर्किस एयरलाइन्सको जहाजमा आगो देखियो, सबै यात्रु सुरक्षित pic.twitter.com/zatMPsLPW0— Jeewan Dangi (@lifedangi) May 11, 2026
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.
