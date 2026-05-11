Αναβίωσε και φέτος η ιστορική Μάχη των Οχυρών του 1941 στο θρυλικό Οχυρό Ρούπελ – Δείτε εικόνες

Πάνω από 6.000 επισκέπτες και θεατές παρακολούθησαν φέτος την εκδήλωση «Ρούπελ 1941. Η Αναβίωση» που διοργανώθηκε για δέκατη χρονιά, την Κυριακή 10 Μαΐου, και επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, πως «αποτελεί τη μεγαλύτερη αναβιωτική διοργάνωση του είδους στην Ελλάδα και μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη».

Η φετινή επετειακή εκδήλωση, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από το ξεκίνημά της το 2016, εντυπωσίασε με τα θεαματικά εφέ, τις κινηματογραφικές εκρήξεις και τη γρήγορη ροή των ιστορικών γεγονότων, όπως αυτά διαδραματίστηκαν στη στενωπό του Ρούπελ το διάστημα 6–10 Απριλίου 1941. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη «Μάχη των Λουτρών», μία από τις πλέον δραματικές και λιγότερο γνωστές στιγμές της ολιγοήμερης αλλά σκληρής σύγκρουσης.

Χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρακολούθησαν με δέος την αναπαράσταση της ηρωικής αντίστασης και της τελικής παράδοσης των οχυρών στις γερμανικές δυνάμεις. Κορυφαία στιγμή του δρώμενου αποτέλεσε η δραματική αναπαράσταση της απαίτησης των Γερμανών για παράδοση του Οχυρού Ρούπελ και η ιστορική, θρυλική απάντηση του Διοικητή του συγκροτήματος, Αντισυνταγματάρχη Γεώργιου Δουράτσου: «Τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται». Λόγια που, 85 χρόνια μετά, εξακολουθούν να συγκινούν, να εμπνέουν και να υπενθυμίζουν το μέγεθος της αυταπάρνησης και της αξιοπρέπειας των υπερασπιστών των Οχυρών.

Στο δρώμενο συμμετείχαν αναβιωτικές ομάδες από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τσεχία, με αυθεντικές στολές και εξοπλισμό του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μέσα σε ένα σκηνικό που προσομοίαζε τις συνθήκες της μάχης, οι αναβιωτές παρουσίασαν με ακρίβεια και δραματουργική ένταση τις τελευταίες ώρες αντίστασης των υπερασπιστών του Ρούπελ.

Τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εκπροσώπησε στην εκδήλωση ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο οποίος στον χαιρετισμό του απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στον συμβολισμό του Ρούπελ.«Πατώ με συγκίνηση το χώμα του Ρούπελ, όπως θα έκανε κάθε Έλληνας. Αυτό που αντικρίζω μπροστά μου αποδεικνύει, για μία ακόμη φορά, ότι όλοι εσείς, όλες και όλοι και τα παιδιά μας, είστε αυτοί που κρατούν αναμμένο το καντήλι της μνήμης. Είστε αυτοί που κρατούν αδιατάρακτη ευθεία γραμμή από το “Μολών Λαβέ” μέχρι σήμερα. Είστε αυτοί που, αν χρειαστεί, είναι βέβαιο, θα αναφωνήσετε όλοι: “Τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τους χιλιάδες επισκέπτες καλωσόρισε ο Δήμαρχος Σιντικής Γιώργος Τάτσιος, ευχαριστώντας θερμά τον κόσμο για τη μαζική παρουσία. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή των εθελοντών του σωματείου «Στενωπός. Οχυρώσεις Μπέλλες – Αγκίστρου» για την πολύμηνη εργασία τους και το αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η παρέμβαση του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακάριου, ο οποίος αναφέρθηκε με έμφαση στα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Ρούπελ πριν από 85 χρόνια, αποτίοντας φόρο τιμής στους υπερασπιστές των Οχυρών και στη θυσία τους. Παράλληλα, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, ζητώντας να υπάρξει ουσιαστικό ενδιαφέρον και μέριμνα για τους άταφους ή λησμονημένους νεκρούς της Μάχης των Οχυρών, πολλοί από τους οποίους, όπως τόνισε, εξακολουθούν μέχρι σήμερα να παραμένουν χωρίς την τιμή και την αναγνώριση που αρμόζει στη θυσία τους.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν επίσης ο διοικητής ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR, Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, και ο διοικητής της 10ης Μ/Π ΤΑΞ, Ταξίαρχος Φίλιππος Γιαλαμάς.

Ιδιαίτερο συμβολισμό απέκτησε η φετινή επετειακή διοργάνωση, καθώς τιμώμενα πρόσωπα ανακηρύχθηκαν ο Λοχαγός Σάββας Κούνας και ο μόνιμος Λοχίας Παύλος Μαράκης, οι οποίοι έπεσαν μαχόμενοι μαζί με ακόμη περίπου 80 Έλληνες στρατιώτες στην ξεχασμένη αλλά ιδιαίτερα σκληρή Μάχη των Λουτρών, στο ύψωμα 652, στη Μεγάλη Τούμπα, στις 9 Απριλίου 1941. Ξεχωριστή συγκίνηση προκάλεσε ο χαιρετισμός του ανιψιού του ήρωα Παύλου Μαράκη, Παύλου Μουδάτσου, ο οποίος, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, έκλεισε την ομιλία του διαβάζοντας το τελευταίο γράμμα του ήρωα προς τη μητέρα του. Σε μια στιγμή βαθιάς σιωπής και συγκίνησης, τα λόγια του ήρωα, γραμμένα λίγο πριν από τη θυσία του, συγκίνησαν το κοινό.