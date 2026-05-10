Ηράκλειο: Σκηνές τρόμου και πανικού μέσα στο όχημα περιέγραψε το παιδί της γυναίκας που βρέθηκε στο δρόμο αιμόφυρτη

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο της Κρήτης από την υπόθεση του βαρύτατου τραυματισμού μιας νεαρής μητέρας στην περιοχή της Παντάνασας, με τις Αρχές να επικεντρώνουν πλέον την έρευνά τους στις μαρτυρίες των παιδιών που βρίσκονταν μέσα στο όχημα την ώρα του περιστατικού.



Μέσα στο όχημα βρίσκονταν συνολικά τρία ανήλικα παιδιά, ανάμεσά τους και ένα βρέφος μόλις 2,5 μηνών, ενώ τα άλλα δύο είναι 3,5 και 7 ετών, είναι γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο σοκ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.



Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας θεωρείται η μαρτυρία ενός από τα παιδιά της οικογένειας, το οποίο φέρεται να μίλησε στους αστυνομικούς για συνθήκες τρόμου και πανικού μέσα στο όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το protothema.gr, το παιδί περιέγραψε περιστατικά που αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σοβαρά από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση.



Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την 28χρονη και τη μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.



Η γυναίκα νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΑΓΝΗ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι σε θέση να περιγράψει τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες στιγμές του Σαββάτου.



Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον 30χρονο

Ο 30χρονος σύζυγος της τραυματισμένης γυναίκας θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση και συνελήφθη από τις Αρχές. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ οδηγήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ενώπιον της Εισαγγελίας Ηρακλείου, λαμβάνοντας προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε αρχικά ότι η σύζυγός του βρέθηκε εκτός του οχήματος ενώ κινούνταν οικογενειακώς στην περιοχή. Ωστόσο, η πορεία της προανάκρισης και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής φαίνεται να διαφοροποιούν σημαντικά την εικόνα της υπόθεσης.



Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τον σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας. Μεταξύ άλλων διερευνάται αν προηγήθηκε τροχαίο, αν η 28χρονη εκτινάχθηκε ή βγήκε βίαια από το όχημα, ακόμη και το ενδεχόμενο να παρασύρθηκε.



Ο 30χρονος φέρεται επίσης να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Το όχημα παρουσιάζει ίχνη πρόσκρουσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο εμπρός προφυλακτήρας είχε αποκολληθεί και είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της «κλούβας».



Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν ληφθεί δείγματα αίματος και DNA από το όχημα, καθώς εντοπίστηκαν ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία εξωτερικά, ενώ πραγματογνώμονας αναμένεται να εξετάσει εξονυχιστικά τόσο το αυτοκίνητο όσο και τους μηχανισμούς των θυρών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Κρήτη.