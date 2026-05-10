Εξαρθρώθηκε εγκληματικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών με 13 Συλλήψεις σε Σάμο και Αττική

Τέλος στη δράση ενός εκτεταμένου εγκληματικού δικτύου που διακινούσε ναρκωτικά στη Σάμο έβαλε η αστυνομία. Μετά από μια ευρείας κλίμακας συντονισμένη επιχείρηση, οι αρχές κατάφεραν να εξαρθρώσουν δύο εγκληματικές οργανώσεις, προχωρώντας σε συνολικά 13 συλλήψεις.



Η αντίστροφη μέτρηση για τα μέλη του δικτύου ξεκίνησε μετά από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο οργανώσεις δρούσαν με διακριτούς ρόλους και ιεραρχική δομή τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, έχοντας ως κύριο πεδίο δράσης τη Δυτική Σάμο.



Η επιχείρηση «σκούπα» πραγματοποιήθηκε την 7η Μαΐου 2026, με ταυτόχρονες εφόδους σε περιοχές της Σάμου και της Αττικής (Μοσχάτο, Ταύρο και Καλλιθέα). Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε., του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης, καθώς και τοπικές διευθύνσεις ασφαλείας.



Κατά τις έρευνες σε οικίες και ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν 365,44 γραμμάρια κοκαΐνης, 43,81 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και μικρή ποσότητα κάνναβης αναμεμειγμένης με καπνό. Επίσης κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, θρυμματοποιητές, κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό που ανέρχεται σε 19.880 ευρώ.



Στην ίδια επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επίσης 101 δολάρια ΗΠΑ, 5 δολάρια Καναδά, 1.210 λεκ Αλβανίας, καθώς και 10 οχήματα τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την τέλεση παράνομων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση ακόμη 8 μελών των οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 26 άτομα που κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.



Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων, καθώς και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κατά περίπτωση.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.



