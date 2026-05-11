Κορινθία: Νεκρός ο 69χρονος που βρέθηκε με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο σπίτι του – Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

Έχασε τη ζωή του ο 69χρονος άνδρας που βρέθηκε τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο σπίτι του στην Κορινθία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έφερε τραύμα από όπλο, ενώ τον άτυχο 69χρονο βρήκε συγγενικό του πρόσωπο, περίπου στις 8 το πρωί. Εκείνος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή της σορού, ενώ αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο της αυτοχειρίας.