MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Φωτόπουλος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πέθανε, σε ηλικία 98 ετών ο πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Χρήστος Φωτόπουλος, με την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας να τον αποχαιρετά με θλίψη, όπως αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή τους.

Ο Χρήστος Φωτόπουλος γεννήθηκε το 1928 στον Γάβρο Ναυπακτίας και ήταν απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στον βαθμό του Αντιστρατήγου ε.α. Διετέλεσε βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας την περίοδο 1977-1989.

«Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Χρήστος Φωτόπουλος ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την Παράταξη, διακρίθηκε για την ακεραιότητα, την εργατικότητα και το ήθος του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του», σημειώνει. «Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», καταλήγει.

Νέα Δημοκρατία Χρήστος Φωτόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 12 ώρες πριν

Νέα Σελήνη στο Ταύρο στις 16 Μαΐου – Τα τρία ζώδια που θα κάνουν μία νέα αρχή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Πάνω από 90 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από το Λιμενικό ανοιχτά της Ιεράπετρας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Ανακαινίζω 2026: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών – Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Βασιλακόπουλος για τον χανταϊό: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας – Δεν μπορεί να προκαλέσει πανδημία

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 7 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 11η Μαΐου

ΚΑΙΡΟΣ 2 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Μετά τα 30άρια χαλάει ο καιρός – Πότε επιστρέφουν βροχές και καταιγίδες