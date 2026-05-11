Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη για το οικονομικό έτος 2024 – Τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.042,01 ευρώ, εκ των οποίων 36.529,56 από τη βουλευτική αποζημίωση, 21.504,96 από ακίνητα και 7,49 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Συνολικές καταθέσεις διαθέτει 58.399,04, εκ των οποίων 55.559,78 στην Εθνική Τράπεζα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε το 2024 μια μονοκατοικία 40,16 τ.μ. στη Σέριφο, με έτος κατασκευής το 1992, για την οποία κατέβαλε τίμημα 120.000 ευρώ που προέρχεται από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Παράλληλα, διατηρεί από προηγούμενα έτη 13 ακίνητα στην Κρήτη, 2 στην Αττική και ένα στο Βέλγιο.

Τέλος, δηλώνει ατομική επιχείρηση (100%) και συμμετοχή 2% στην εταιρεία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ, ενώ έχει ένα επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ με κυβισμό 1.598.

