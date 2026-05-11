MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη για το οικονομικό έτος 2024 – Τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.042,01 ευρώ, εκ των οποίων 36.529,56 από τη βουλευτική αποζημίωση, 21.504,96 από ακίνητα και 7,49 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Συνολικές καταθέσεις διαθέτει 58.399,04, εκ των οποίων 55.559,78 στην Εθνική Τράπεζα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε το 2024 μια μονοκατοικία 40,16 τ.μ. στη Σέριφο, με έτος κατασκευής το 1992, για την οποία κατέβαλε τίμημα 120.000 ευρώ που προέρχεται από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Παράλληλα, διατηρεί από προηγούμενα έτη 13 ακίνητα στην Κρήτη, 2 στην Αττική και ένα στο Βέλγιο.

Τέλος, δηλώνει ατομική επιχείρηση (100%) και συμμετοχή 2% στην εταιρεία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ, ενώ έχει ένα επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ με κυβισμό 1.598.

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Νίκος Ανδρουλάκης Πόθεν έσχες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 16 ώρες πριν

Φλοίσβος: Εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη για την ηχορύπανση – Οκτώ συλλήψεις σε νυχτερινά μαγαζιά

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Κρήτη: Κλειστό αύριο το ΕΠΑΛ Μοιρών – Εντοπίστηκε κρούσμα μηνιγγίτιδας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Καλλιθέα: Δεν είναι σε θέση να καταθέσει λόγω μέθης ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι και τραυμάτισε γυναίκα σε μπαρ

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Χανταϊός: Πάνω από 90 άνθρωποι θα έχουν απομακρυνθεί από το κρουαζιερόπλοιο Hondius μέχρι το βράδυ