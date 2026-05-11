Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας: Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν ψύχραιμοι με 200.000 ευρώ
THESTIVAL TEAM
Στόχος ληστών οπλισμένων με όπλα έγινε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα το πρωί της Δευτέρας (11/5) με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για λεία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις ένοπλοι δράστες που χτύπησαν στις 10 το πρωί παρέμειναν μέσα στο κατάστημα σχεδόν μισή ώρα, περιμένοντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο.
Οι ληστές, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους (ο ένας φορούσε καπέλο, μάσκα και καρό πουκάμισο) και κρατούσαν βαρύ οπλισμό, εισέβαλαν στην τράπεζα λίγη ώρα μετά το άνοιγμα του καταστήματος.
Δείτε τη στιγμή που οι δράστες φεύγουν από το σημείο της ληστείας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ειρήνη Αγαπηδάκη: Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τον χανταϊό – Έχουμε λάβει τα αυστηρότερα μέτρα
- Θεσσαλονίκη: Αγωγές από ιδιοκτήτες ακινήτων για να μην γίνει χώρος Airbnb το ημιυπόγειο της πολυκατοικίας τους
- Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου