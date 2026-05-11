MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας: Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν ψύχραιμοι με 200.000 ευρώ

|
THESTIVAL TEAM

Στόχος ληστών οπλισμένων με όπλα έγινε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα το πρωί της Δευτέρας (11/5) με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για λεία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις ένοπλοι δράστες που χτύπησαν στις 10 το πρωί παρέμειναν μέσα στο κατάστημα σχεδόν μισή ώρα, περιμένοντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο.

Οι ληστές, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους (ο ένας φορούσε καπέλο, μάσκα και καρό πουκάμισο) και κρατούσαν βαρύ οπλισμό, εισέβαλαν στην τράπεζα λίγη ώρα μετά το άνοιγμα του καταστήματος.

Δείτε τη στιγμή που οι δράστες φεύγουν από το σημείο της ληστείας

Ένοπλη ληστεία Φθιώτιδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι που έπεσαν από πατίνι και τραυματίστηκαν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θρίλερ στην Ξάνθη: Βρέθηκε νεκρό νεογέννητο βρέφος – Συνελήφθη η μητέρα του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη για το οικονομικό έτος 2024 – Τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

ΥΓΕΙΑ 2 ώρες πριν

Πρόεδρος ΕΟΔΥ: Σε μονάδα αρνητικής πίεσης ο 70χρονος – “Δεν έχει χανταϊό, έχει εκτεθεί σε κρούσμα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Παρακμή του κράτους δικαίου – Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 λεπτά πριν

Το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ: Το ακίνητο στο Κολωνάκι και τα ομόλογα αξίας 3,8 εκατ. δολαρίων