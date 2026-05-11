Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου – Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για το οικονομικό έτος 2024
Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου για το οικονομικό έτος 2024 δημοσιεύτηκε το πρωί της Δευτέρας.
Σύμφωνα με την δήλωση που δημοσιεύτηκε σήμερα για το οικονομικό έτος 2024, ο Κυριάκος Βελόπουλος καταγράφει έσοδα 101.054,68 ευρώ.
Όσον αφορά τις καταθέσεις, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δηλώνει 266.285,63 ευρώ.
Τέλος, ο κ. Βελόπουλος δηλώνει 4 ακίνητα.
