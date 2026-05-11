MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο δήμος Θεσσαλονίκης εξασφάλισε πάνω από 5 εκ. ευρώ για τις “Αυλές της Γειτονιάς” και για νέο κολυμβητήριo

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Χρηματοδότηση ύψους 3 εκατ. ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία των «Αυλών της Γειτονιάς» σε σχολικές μονάδες της πόλης, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε ποσό 2,232 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία νέας κολυμβητικής δεξαμενής 25 μέτρων σε περιοχή της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας.

Το πρόγραμμα των «Αυλών της Γειτονιάς» αφορά 10 σχολικές μονάδες του Δήμου Θεσσαλονίκης και προβλέπει τη μετατροπή μέρους των αύλειων χώρων σε μικρούς κήπους και πάρκα, με στόχο τα σχολεία να συνδεθούν πιο ουσιαστικά με τις κοινότητες και τις γειτονιές γύρω τους.

Οι αναβαθμισμένες σχολικές αυλές θα λειτουργούν με φύλαξη, ως χώροι πρασίνου, παιχνιδιού, αναψυχής και συνάντησης. Μετά το πέρας του σχολικού προγράμματος θα παραμένουν ανοιχτές για το κοινό μέχρι συγκεκριμένη ώρα το βράδυ, ώστε οι κάτοικοι των γύρω περιοχών και τα παιδιά να μπορούν να αξιοποιούν τους νέους αυτούς χώρους μέσα στον αστικό ιστό.

Νέο ανοιχτό κολυμβητήριο 25 μέτρων στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα

Στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης των δημοτικών υποδομών, ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξασφάλισε χρηματοδότηση 2,232 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία νέας κολυμβητικής δεξαμενής 25 μέτρων σε περιοχή της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας.

Το νέο κολυμβητήριο θα είναι προσβάσιμο και σε άτομα με αναπηρία και έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της πόλης στον υγρό στίβο. Η νέα αθλητική υποδομή θα μπορεί να εξυπηρετεί τόσο ομάδες και συλλόγους όσο και το κοινό, προσθέτοντας έναν ακόμη ζωτικό χώρο άθλησης στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο παρεμβάσεις ενισχύουν τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και αθλητικές υποδομές του Δήμου Θεσσαλονίκης, με έμφαση στις γειτονιές, στην καθημερινότητα των κατοίκων και στη δημιουργία περισσότερων ανοιχτών και λειτουργικών χώρων μέσα στην πόλη.

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 35 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Την Πέμπτη απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για το έγκλημα στα Κύμινα

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Τραμπ: Το Ιράν έχει ηττηθεί και το ξέρει, σε δύο εβδομάδες θα τους έχουμε εξοντώσει πλήρως

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών: Δείτε τι δηλώνουν Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Τσίπρας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Αμφίπολη: Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το σύνολο του περιβόλου του τάφου – Ένα μεγαλειώδες μνημείο

ΕΘΝΙΚΑ 19 ώρες πριν

Φλοίσβος: Εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τον χανταϊό – Έχουμε λάβει τα αυστηρότερα μέτρα