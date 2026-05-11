Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για καλλιέργεια κάνναβης στην αυλή του σπιτιού του

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας το πρωί της Κυριακής, σε περιοχή του Κιλκίς, για υπόθεση καλλιέργειας κάνναβης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην οικία του άνδρα διαπιστώθηκε ότι στην αυλή καλλιεργούσε έξι δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 62 εκατοστών. Τα φυτά εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές.

Παράλληλα, από την έρευνα στο σπίτι βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία που περιείχε αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 117 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.