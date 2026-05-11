Σοκ στη Βραζιλία: Νεόνυμφος πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του στην γαμήλια δεξίωση

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Βραζιλία μια άγρια γυναικοκτονία που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης, στην πόλη Campinas, στην πολιτεία São Paulo, όταν ο νεόνυμφος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τη σύζυγό του μπροστά στους καλεσμένους.

Θύμα είναι η 34χρονη Najylla Duenas Nascimento, η οποία είχε μόλις παντρευτεί τον 55χρονο Daniel Barbosa Marinho. Ο γάμος ξεκίνησε σε εορταστικό κλίμα, αλλά μετατράπηκε σε σκηνή τραγωδίας μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, κατά τη διάρκεια της δεξίωσης ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ του ζευγαριού, ο οποίος κλιμακώθηκε ραγδαία. Ο Marinho, ο οποίος φέρεται να εργαζόταν ως τοπικός αστυνομικός ή ιδιωτικός φύλακας ασφαλείας, ήρθε σε σύγκρουση με τη σύζυγό του και στη συνέχεια φέρεται να έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και να την πυροβόλησε.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, καθώς ο δράστης εγκατέλειψε προσωρινά τον χώρο της γαμήλιας δεξίωσης και στη συνέχεια επέστρεψε, ανοίγοντας ξανά πυρ εναντίον της γυναίκας μπροστά στους σοκαρισμένους καλεσμένους.

Η 34χρονη, μητέρα τριών παιδιών από προηγούμενη σχέση, υπέκυψε στα τραύματά της. Συγγενείς που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να απομακρύνουν τα παιδιά, ώστε να τα προστατεύσουν από τις δραματικές σκηνές.

Ο 55χρονος συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό και κρατείται ως ύποπτος για γυναικοκτονία. Οι αρχές της Πολιτείας Σάο Πάολο συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο γάμος κατέληξε σε αιματηρό έγκλημα που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.