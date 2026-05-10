Γεωργιάδης: Δεν νοσεί ο Έλληνας που εκτέθηκε στον χανταϊό – Ντρέπομαι για τις αντιδράσεις στον επαναπατρισμό του

Διευκρινιστική ανάρτηση αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Έλληνα που επαναπατρίζεται έκανε ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης.



Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας που νωρίτερα είχε γράψει ότι ο Έλληνας «ασθενεί με χανταϊό», επισήμανε τα εξής: «Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά» και τόνισε ότι «σε καραντίνα μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους».



Δείτε την ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία καραντίνα μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 10, 2026

Σημειώνεται ότι μολονότι ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι «ο Έλληνας ασθενεί από χανταϊό», χωρίς να διευκρινίζει αν νοσεί, ειδικοί του ΕΟΔΥ αναφέρουν ότι κι αυτή η περίπτωση αντιμετωπίζεται ως κρούσμα. Είναι χωρίς συμπτώματα προς το παρόν, αλλά δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο της μόλυνσης. Για αυτό και θα μπει σε καραντίνα για 45 ημέρες.

Νωρίτερα, απαντώντας σε διάφορα «δηλητηριώδη, τοξικά και υβριστικά» σχόλια και θεωρίες συνωμοσίας, όπως λέει, ο υπουργός Υγείας τονίζει ότι δεν υπήρχε περίπτωση το υπουργείο Υγείας να τον αφήσει μόνο του σε αυτή την περιπέτεια. «Ντρέπομαι για το πώς η Κοινωνία μας έφθασε σε αυτό το σημείο του μεταξύ μας μίσους», έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνει ο κ. Γεωργιάδης, ο ασθενή είναι ήδη στο C-27 που πήγε να τον παραλάβει από την Ολλανδία, ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αττικόν όπου και θα μπει σε καραντίνα.

Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη



«Έχω πραγματικά στενοχωρηθεί και λυπηθεί για τα πάρα πολλά τοξικά, δηλητηριώδη, υβριστικά και συνωμοσιολογικά σχόλια που διαβάζω δεξιά και αριστερά για την απόφαση μας να επαναπατρίσουμε τον συμπατριώτη μας που ασθενεί από τον χανταϊό. Λες και το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος θα μπορούσε να τον αφήσει μόνο του σε αυτή την περιπέτεια.



Ντρέπομαι για το πώς η Κοινωνία μας έφθασε σε αυτό το σημείο του μεταξύ μας μίσους.



Σε κάθε περίπτωση ο συμπολίτης μας μπαίνει τώρα στο Αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας, την οποία και ευχαριστώ, συνοδεύεται από ιατρό και νοσηλευτή του ΕΚΑΒ, είναι στην αποστολή και ο Προέδρος του ΕΟΔΥ και θα μεταφερθεί κατευθείαν από την Ελευσίνα στο Αττικό Νοσοκομείο σε θάλαμο αρνητικής πίεσης σε καραντίνα. Κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα δεν υπάρχει αλλά η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σταματήστε λοιπόν το μίσος. Ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν στην θέση του. Του εύχομαι πολλά περαστικά».



