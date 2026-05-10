Νέα Σελήνη στο Ταύρο στις 16 Μαΐου – Τα τρία ζώδια που θα κάνουν μία νέα αρχή

THESTIVAL TEAM

Τρία ζώδια βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο του σύμπαντος και καλούνται να προετοιμαστούν για τολμηρές και ουσιαστικές αλλαγές με διάρκεια στον χρόνο.

Κι αυτό συμβαίνει λόγω της Νέας Σελήνης στον Ταύρο στις 16 Μαΐου, ένα αστρολογικό φαινόμενο, που θα λειτουργήσει σαν μια σιωπηλή, αλλά πανίσχυρη νέα αρχή, επηρεάζοντας κυρίως τους τομείς της αυτοεκτίμησης, των οικονομικών και της συναισθηματικής ασφάλειας.

Αυτά είναι τα ζώδια που κάνουν μια νέα αρχή μετά τις 16 Μαΐου

Ταύρος

Για τους Ταύρους ξεκινά ένα πολύ προσωπικό νέο κεφάλαιο. Η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται στο δικό τους ζώδιο, χαρίζοντάς τους μια σπάνια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους. Είναι η στιγμή να αφήσουν πίσω παλιές αμφιβολίες και να αναγνωρίσουν πιο καθαρά από ποτέ τι είναι αυτό που τους κάνει πραγματικά καλό. Είτε πρόκειται για μια εξωτερική αλλαγή, έναν νέο τρόπο ζωής ή μια σημαντική απόφαση, ό,τι ξεκινά τώρα έχει τις προοπτικές να εξελιχθεί μακροπρόθεσμα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εμπιστευτούν την εσωτερική τους φωνή, καθώς εκείνη γνωρίζει τον δρόμο.

Παρθένος

Αυτή η Νέα Σελήνη ανοίγει στους Παρθένους πόρτες που για καιρό έμοιαζαν κλειστές. Πρόκειται για μια διεύρυνση των οριζόντων τους, είτε σε πνευματικό και επαγγελματικό επίπεδο, είτε ακόμα και σε γεωγραφικό. Ίσως νιώσουν την επιθυμία να μάθουν κάτι εντελώς καινούργιο ή να κάνουν ένα τολμηρό βήμα παραπέρα. Παρόλο που οι αμφιβολίες μπορεί να εμφανιστούν, τώρα χάνουν τη δύναμή τους. Ακολουθώντας την ανάγκη τους για εξέλιξη, θα δημιουργηθεί μια σταθερή νέα αρχή που θα τους προσφέρει βαθιά ικανοποίηση.

Αιγόκερως

Για τους Αιγόκερους, η Νέα Σελήνη φέρνει έναν αέρα ανανέωσης στο συναισθηματικό κομμάτι, αλλά και στα δημιουργικά τους σχέδια. Ό,τι ένιωθαν τελευταία ως «βάρος» ή εμπόδιο, τώρα μπορεί να λυθεί. Καλούνται να επιτρέψουν στον εαυτό τους περισσότερη ανάλαφρη διάθεση και να ανοιχτούν συναισθηματικά, ακόμα κι αν αυτό τους φαίνεται ασυνήθιστο. Μια νέα αρχή διαφαίνεται κυρίως εκεί όπου μέχρι τώρα δίσταζαν να ακολουθήσουν την καρδιά τους, καθώς ακριβώς σε αυτό το σημείο κρύβεται πλέον η μεγαλύτερη δύναμή τους.

Πηγή: bovary.gr

