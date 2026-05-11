Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ανανεώνεται για μία διετία η θητεία των Παπανδρέου, Μουζάκη, Θάνου

Τον γόρδιο δεσμό έλυσε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου, καθώς επέλεξε τη μέση λύση στο ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονυσίου Μουζάκη.



Έτσι, σήμερα η θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων ανανεώθηκε από το 11μελες ΑΔΣ ομόφωνα για μια διετία. Στο ΑΔΣ συμμετείχαν τόσο η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου, όσο και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.



Και οι τρείς κρίθηκε από τους 11 ανώτατους δικαστικούς που μετέχουν στο ΑΔΣ ότι πρέπει να παραμείνουν ως να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται.



Τα μέλη του ΑΔΣ κατά την έναρξη της συνεδρίασης τους εξέτασαν το θέμα αν θα ανανεωθεί ή όχι η θητεία των Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονυσίου Μουζάκη και στην συνέχεια, αφού άναψε το πράσινο φως, καθορίστηκε ο χρόνος της παράτασης της θητείας των εν λόγω τριών ευρωεισαγγελέων.



Μάλιστα, για το ενδεχόμενο το ΑΔΣ να μην ανανέωση την θητεία των τριών εν λόγω ευρωεισαγγελέων, είχαν κληθεί να παραβρεθούν στον ΑΔΣ και όσοι εισαγγελείς είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη των τριών θέσεων ευρωεισαγγελέων, οι οποίες θα κενωθούν με την εκπνοή του ερχόμενου Ιουνίου.



Προηγούμενα, τον περασμένο Νοέμβριο το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε ανανεώσει για μια πενταετία την θητεία των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων, κάτι οποίο είχε προκαλέσει την δυσφορία των Ελλήνων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου. Και αυτό γιατί υποστήριζαν ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία η αρμοδιότητα ανανέωσης ή μη της θητείας των ευρωεισαγγελέων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΑΔΣ.



Το ΑΔΣ δεν ανανέωσε την θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων για μια 5ετια, όπως είχε αποφασίσει το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά επέλεξε την μέση λύση δηλαδή την ανανέωση της θητείας για μια διετία.



Το θέμα της ανανέωσης της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων έχει απασχολήσει στον πολιτικό και δικαστικό κόσμο το τελευταίο διάστημα, λόγω των δικογραφιών που έχουν αποσταλεί από την Ευρωεισαγγελία στην Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Πάντως, το ΑΔΣ σε άλλη συνεδρίασή του θα επιλέξει τους επιπλέον 3 εισαγγελείς που θα υπηρετήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η αύξηση των 3 θέσεων στο ελληνικό γραφείο της Ευρωεισαγγελίας (είναι 10 σήμερα) ήταν αίτημα της Λάουρας Κοβέσι, το οποίο ικανοποιήθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.



Πριν την απόφαση του 11μελους ΑΔΣ για το θέμα της παράτασης της θητείας των τριών εωρωεισαγγελέων, συνεδρίασε το 15μελες ΑΔΣ για τις προαγωγές 15 προέδρων Εφετών στον βαθμό του αρεοπαγίτη και 5 αντεισαγγελέων Εφετών στον βαθμό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.



Αποχωρεί η Λάουρα Κοβέσι

Εξάλλου, δεν πρέπει να παραληφθεί ότι έντονα λέγεται ότι γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι μετά τη λήξη της θητείας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την 31η Οκτωβρίου 2026, θα ακολουθήσει πολιτική καριέρα. Η κυρία Κοβέσι ανέλαβε το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας την 1η Νοεμβρίου του 2019.



Ο αντικαταστάτης της κυρία Κοβέσι είναι ο γερμανός εισαγγελέας Αντρές Ρίτερ ο οποίος είναι σήμερα αναπληρωτής της στην EPPO. Ο κ. Ρίτερ, έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στη Γερμανία και ειδικεύεται στο οικονομικό έγκλημα και την απάτη επιδοτήσεων της ΕΕ.