Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 11η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 10 Μαΐου:

330 Το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη (μετέπειτα Κωνσταντινούπολη) από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

1894 Ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών «Πούλμαν» στο Ιλινόις.

1926 Με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα… Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος.

1927 Ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά Βραβεία Όσκαρ.

1958 Η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές, με ποσοστό 41,16%. Η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση, με ποσοστό – έκπληξη 24,42%.

1970 Μαζική αποδοκιμασία του Παττακού στο Στάδιο από μαθητές, σε συγκέντρωση για τα τρία χρόνια της χούντας.

Γεννήσεις

483 Ιουστινιανός (Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός), αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Θαν. 14/11/565)

1720 Βαρώνος Μινχάουζεν , Γερμανός αριστοκράτης, που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. (Θαν. 22/2/1797)

1771 Λασκαρίνα Πινότση, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης. (Θαν. 22/5/1825)

Θάνατοι

912 Λέων 6ος ο Σοφός, Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 19/9/866)

1981 Μπομπ Μάρλεϊ, Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της ρέγγε. (Γεν. 6/2/1945)

1990 Στράτος Διονυσίου, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από τη Νιγρίτα. (Γεν. 8/11/1935)

Γιορτάζουν

Αργύριος, Αργυρία, Αρμόδιος, Κύριλλος, Μεθόδιος, Μεθοδία.

Επέτειοι

Εθνική Ημέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών

Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας