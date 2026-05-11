MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 11η Μαΐου

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 10 Μαΐου:

330 Το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη (μετέπειτα Κωνσταντινούπολη) από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

1894 Ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών «Πούλμαν» στο Ιλινόις.

1926 Με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα… Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος.

1927 Ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά Βραβεία Όσκαρ.

1958 Η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές, με ποσοστό 41,16%. Η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση, με ποσοστό – έκπληξη 24,42%.

1970 Μαζική αποδοκιμασία του Παττακού στο Στάδιο από μαθητές, σε συγκέντρωση για τα τρία χρόνια της χούντας.

Γεννήσεις

483 Ιουστινιανός (Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός), αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Θαν. 14/11/565)

1720 Βαρώνος Μινχάουζεν , Γερμανός αριστοκράτης, που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. (Θαν. 22/2/1797)

1771 Λασκαρίνα Πινότση, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης. (Θαν. 22/5/1825)

Θάνατοι

912 Λέων 6ος ο Σοφός, Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 19/9/866)

1981 Μπομπ Μάρλεϊ, Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της ρέγγε. (Γεν. 6/2/1945)

1990 Στράτος Διονυσίου, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από τη Νιγρίτα. (Γεν. 8/11/1935)

Γιορτάζουν

Αργύριος, Αργυρία, Αρμόδιος, Κύριλλος, Μεθόδιος, Μεθοδία.

Επέτειοι

Εθνική Ημέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών

Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

ΙΝΚΑ: Επανεξέταση υποθέσεων ρευματοκλοπής από τον ΔΕΔΔΗΕ και ακυρώσεις προστίμων

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Γέρμα (η ανεκπλήρωτη)” του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και σήμερα στο Βασιλικό Θέατρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Ηράκλειο: Θρίλερ με την 27χρονη μητέρα που βρέθηκε αιμόφυρτη στο δρόμο – Την είχε ξαναχτυπήσει λέει συγγενής της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Χαλκιδική: Έκλεισε για πάνω από μία ώρα η Μουδανιών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη λόγω τροχαίου

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Χανταϊός: Σε εξέλιξη επιχείρηση αποβίβασης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Χανταϊός: Ομάδες επιβατών και του πληρώματος αποβιβάζονται από το κρουαζιερόπλοιο