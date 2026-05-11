MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ

Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα στο ΑΠΘ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγείας, σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρες 9:00 με 13:00, στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή».

Παράλληλα, όσες/όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να δώσουν αιμοπετάλια. Η αιμοδοσία ή η λήψη αιμοπεταλίων θα διεξαχθεί με προγραμματισμένα ραντεβού, προκειμένου να μην υπάρξει συνωστισμός.

Όσες/όσοι επιθυμούν να αιμοδοτήσουν θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και να έχουν μαζί την αστυνομική ταυτότητά τους. Δεν απαιτείται να είναι νηστικοί.

ΑΠΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Εντυπωσιακή εμφάνιση του Ακύλα στο τιρκουάζ χαλί της φετινής Γιουροβίζιον – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 46 λεπτά πριν

Χανταϊός: Στο Αττικό Νοσοκομείο ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Hondius – Θα μπει σε καραντίνα για 45 ημέρες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Κρήτη: Κλειστό αύριο το ΕΠΑΛ Μοιρών – Εντοπίστηκε κρούσμα μηνιγγίτιδας

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Συναγερμός στη Γαλλία: Γάλλος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που επαναπατρίστηκε με συμπτώματα χανταϊού

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη για την Γιορτή της Μητέρας: “Ανιδιοτελής αγάπη, γυρίζει πίσω και με το παραπάνω”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, εμείς δεν τα παρατάμε