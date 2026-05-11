MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα έως και την Παρασκευή

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κατά την περίοδο 11 έως 15 Μαΐου, θα καταβληθούν συνολικά 61.505.000 ευρώ σε 54.260 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

-Από 11 έως και 15 Μαΐου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
-Στις 14 Μαΐου θα καταβληθούν 205.000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

-19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
-1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Συγκλονίζει ο Νικόλαος Ζήσης: Σήμερα τιμάμε και τις σιωπές, τις μάνες που έφυγαν στα Τέμπη

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου για Metallica: Εγώ νομίζω ότι παίζουν το ίδιο τραγούδι συνέχεια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνο έκανε βόλτες δίπλα σε περαστικούς – Δείτε βίντεο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19 ώρες πριν

Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους που θα παρακολουθούν τις πυρκαγιές σε πραγματικό χρόνο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Χανταϊός: Έδεσε στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο – Αυξημένα μέτρα προστασίας για την επιχείρηση αποβίβασης των επιβαινόντων

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης