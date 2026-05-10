Χανταϊός: Αεροπλάνο που μεταφέρει επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλοιου Hondius προσγειώθηκε στην Ολλανδία

THESTIVAL TEAM

Ένα αεροπλάνο που μεταφέρει επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εμφανίσθηκε εστία χανταϊού, προσγειώθηκε απόψε στην Ολλανδία, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το αεροπλάνο, το οποίο απογειώθηκε από το νησί της Τενερίφης, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, μετέφερε 26 επιβάτες και μέλη του πληρώματος, οκτώ από τους οποίους έχουν ολλανδική υπηκοότητα, σύμφωνα με το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η υπεύθυνη της ισπανικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Βιρχίνια Μπαρκόνες δήλωσε σε τοπικό ραδιοσταθμό ότι στο αεροπλάνο επιβαίνουν επίσης πολίτες του Βελγίου, της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Γουατεμάλας και της Αργεντινής.

Όλοι οι επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα για περίπου έξι εβδομάδες, σύμφωνα με τις ολλανδικές αρχές.

