Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου: Κουαρτέτο με πιάνο από την ΚΟΘ σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου που συνδιοργανώνουν η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, συνεχίζεται με έργα Γιοχάνες Μπραμς και Γιώργου Τσοντάκη για κουαρτέτο με πιάνο. Συμμετέχουν οι διακεκριμένοι μουσικοί Ντέιβιντ Μπόγκοραντ (βιολί), Αθανάσιος Σουργκούνης (βιόλα), Μυρτώ Ταλακούδη (τσέλο) και Στέφανος Νάσος (πιάνο).

To ‘Κουαρτέτο με πιάνο σε σολ ελάσσονα αρ. 1, έργο 25’ που έγραψε ο Γιοχάνες Μπραμς μεταξύ 1856-1861 έκανε πρεμιέρα στο Αμβούργο το 1861 με την Κλάρα Σούμαν στο πιάνο. Πρόκειται για ένα ρομαντικό έργο που όμως ξεφεύγει δομικά από τις επιταγές της μουσικής δωματίου και δίνει μία ορχηστρική αίσθηση σε ό,τι αφορά την έκφραση και την ανάπτυξή του. Μάλιστα ο Άρνολντ Σαίνμπεργκ, 76 χρόνια αργότερα, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό και ενορχήστρωσε το κουαρτέτο για συμφωνική ορχήστρα. Στο σύνολό του το έργο είναι μία συγκλονιστική κρυφή ερωτική εξομολόγηση στην Κλάρα Σούμαν. Το πρώτο μέρος είναι σκοτεινό, με τα διαστήματα πάθους να καταλήγουν σε μία απογοήτευση, ενώ το δεύτερο μέρος είναι μία συγκρατημένη και γλυκιά έκφραση αγάπης, πάνω στο ‘μοτίβο της Κλάρας’ που τόσο συχνά χρησιμοποιούσε ο Μπραμς. Επιπλέον, ο ιδιοφυής συνθέτης επιφυλάσσει μία έκπληξη στο φινάλε, με τη φλογερή τσιγγάνικη μουσική που προσθέτει, που δίνει ένα ξεχωριστό χρώμα στο έργο.

Ο Ελληνοαμερικανός συνθέτης και μαέστρος Γιώργος Τσοντάκης είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη προσωπικότητα της μουσικής, με πλήθος περιώνυμων βραβείων, όπως το International Grawemeyer Award, Kennedy Center Award, Ives Living Prize και πολλά άλλα. Το περιοδικό Gramophone τον αποκάλεσε πρόσφατα «γίγαντα της αμερικανικής μουσικής σκηνής». Το έργο του ‘Κουαρτέτο με πιάνο αρ. 3 (2005)’ ονομάζεται και ‘Coraggio’ (Θάρρος) και σύμφωνα με τον δημιουργό του «προσφέρει μια ορισμένη ζωντάνια και λάμψη, μια αισιοδοξία που μπορεί να βασίζεται στην τύφλωση μας —σε μια στιγμιαία πτώση στη λήθη— σε ό,τι μας περιβάλλει, ή ίσως στο επίμονο ανθρώπινο πνεύμα που έχουμε κληρονομήσει, όπου ακόμα και στις χειρότερες στιγμές υπάρχει μια ανάταση θάρρους και μια αναβλύζουσα δόση θάρρους».

Στη συναυλία αυτή θα πραγματοποιηθεί η Ευρωπαϊκή πρεμιέρα του έργου.

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026

ώρα 20:00

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Γιοχάνες Μπραμς (1833-1897): Κουαρτέτο με πιάνο σε σολ ελάσσονα αρ. 1, έργο 25

Γιώργος Τσοντάκης (1951): Κουαρτέτο με πιάνο αρ. 3 (2005) ‘Coraggio’

Συμπαραγωγή

Κ.Ο.Θ. – Α.Μ.Θ.

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 10€

Μειωμένο: 5€

Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου

Άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, άνω των 65 ετών, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, κάτοχοι Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ΙSIC, μέλη Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, μέλη Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ Β. Ελλάδος, AMEA

Προπώληση εισιτηρίων από το εκδοτήριο της Κ.Ο.Θ. στην Ε.Μ.Σ., Εθνικής Αμύνης 2

και ηλεκτρονικά από το www.tsso.gr