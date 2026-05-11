Σήμερα η 7η Rosé Grand Tasting @Thessaloniki – Η πιο “κεφάτη” γευστική δοκιμή της χρονιάς

Σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στις 16:00, ανοίγει τις πόρτες της η 7th Rosé Grand Tasting @Thessaloniki, η πιο ‘κεφάτη’ γευστική δοκιμή της χρονιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.

Η Wine Plus, συμβάλλοντας στην εδραίωση της ροζέ τάσης στην ελληνική κοινωνία, διοργανώνει για έβδομη φορά στη Θεσσαλονίκη, ως παράλληλο event του Χάρτη των Γεύσεων, τη μεγαλύτερη γευστική δοκιμή ροζέ κρασιών στη Βόρεια Ελλάδα.

Έτσι και φέτος, ανυπομονούμε να υποδεχτούμε όλους εσάς που έχετε βάλει τη Rosé Grand Tasting στην ετήσια ατζέντα σας. Επαγγελματίες που αναζητάτε επίμονα τις νέες ροζέ κυκλοφορίες, καταναλωτές που αγαπάτε να απολαμβάνετε ποιοτικό ροζέ κρασί, φίλοι της καλοκαιρινής ροζέ απόλαυσης στο ποτήρι σας…. σας περιμένουμε όλους για να δοκιμάσουμε μαζί, από τα πιο διάσημα brands έως σπάνιες και ιδιαίτερες ροζέ οινοποιήσεις.

Στη συνέχεια θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για να οργανώσετε την επίσκεψή σας.

Τι είναι η Rosé Grand Tasting @Thessaloniki;

Η RGT είναι το ετήσιο ‘ροζέ rendez-vous’ των οινόφιλων και συγχρόνως όσων ασχολούνται επαγγελματικά με το κρασί, καθώς τα ροζέ κρασιά πλέον καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο στις λίστες των εστιατορίων αλλά και στα ράφια των supermarkets και των καβών.

Πως είναι οργανωμένη;

Η διάρθρωση της εκδήλωσης, ως ελευθέρου τύπου/walk around/ pouring γευστική δοκιμή, σας δίνει την ευκαιρία να σερβίρεστε μόνοι σας και την άνεση να δοκιμάσετε όσα και όποια κρασιά θέλετε με την ησυχία σας, κρατώντας σημειώσεις στο δωρεάν διανεμόμενο Wine Plus wine notebook.

Τι θα δοκιμάσετε στην 7th RGT;

Και φέτος θα σας περιμένουν δεκάδες ροζέ κρασιά, εκπρόσωποι των κυριότερων ελληνικών ροζέ ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων, ποικιλιών αμπέλου, πολλές νέες κυκλοφορίες αλλά και ορισμένες ετικέτες του διεθνούς αμπελώνα. Φρέσκα και δροσιστικά, με ελκυστικό χρώμα και γεύση που ταιριάζει απόλυτα με την άνοιξη και το καλοκαίρι. (Δείτε τη λίστα)

Τι επιπλέον θα βρείτε;

Στο Wine IQ θα σας περιμένουν σύντομες και διασκεδαστικές ερωτήσεις γύρω από τα ροζέ κρασιά. Σας προσκαλούμε να απαντήστε σωστά και να μπείτε στην κλήρωση για ωραία δώρα.

Και στην ενότητα Do you feel lucky? θα λάβετε μέρος σε κληρώσεις 14 φιαλών ροζέ magnum.

Δευτέρα 11 Μαΐου, όλοι οι δρόμοι… οδηγούν στη Rosé Grand Tasting!

INFO

ημερομηνία: Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

τόπος: ξενοδοχείο Makedonia Palace

ώρες λειτουργίας: 16:00 – 22:00

Εισιτήριο: 8€ με προπώληση μέσω more.com by Viva.gr και 10€ στην είσοδο

Φοιτητικό: 6€ με προπώληση μέσω more.com by Viva.gr και 8€ στην είσοδο

Η Rosé Grand Tasting @Thessaloniki πραγματοποιείται από τη Wine Plus με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης – Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων.

Χορηγοί: Nestlé, Acqua Panna, San Pellegrino, Κορπή, Redecoration, Μασούτης, The Coffee Rawsters

Χορηγοί επικοινωνίας: Αθηναϊκό–Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 1055Rock, Οινολογία, WineEventsGreece.Com