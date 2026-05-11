Χαλκιδική: Διαρρήκτες “άδειασαν” κατάστημα οπτικών στην Άφυτο – 20.000 ευρώ η λεία – Δείτε βίντεο

Άγνωστοι διέρρηξαν κατάστημα οπτικών στην Άφυτο Χαλκιδικής, τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/5).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:17 π.μ., όταν δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισέβαλαν στον χώρο, παραβιάζοντας την είσοδο.

Οι δράστες αφαίρεσαν εμπορεύματα μεγάλης αξίας, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία. Μεταξύ των κλοπιμαίων περιλαμβάνονται επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως γνωστών οίκων.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν οι ιδιοκτήτες στις αρχές, οι δράστες έκλεψαν 100 με 150 γυαλιά, με τη χρηματική τους αξία να ανέρχεται στα 20.000 ευρώ.

Οι γείτονες αντιλήφθηκαν τους δράστες και ειδοποίησαν την αστυνομία η οποία τους αναζητά. Οι ιδιοκτήτες απευθύνουν έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, ζητώντας τη συνδρομή τους για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως τονίζουν, οποιαδήποτε πληροφορία ή ύποπτη κίνηση που παρατηρήθηκε τις συγκεκριμένες ώρες μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Παράλληλα, εκφράζουν τη λύπη και την απογοήτευσή τους για το περιστατικό, επισημαίνοντας το αίσθημα ανασφάλειας που δημιουργείται, αλλά και την ηθική και οικονομική ζημία που υφίστανται οι επαγγελματίες.

