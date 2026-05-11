ΠΑΟΚ: Χωρίς Ζαφείρη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα

Με ένα σημαντικό πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ την τελική ευθεία των playoffs, καθώς ο Χρήστος Ζαφείρης δεν θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα.

Ο διεθνής χαφ συμπλήρωσε κάρτες στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης», όπου αγωνίστηκε βασικός, και έτσι τίθεται εκτός για την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής.

Η απουσία του έρχεται σε μια κομβική στιγμή για τον «Δικέφαλο του Βορρά», καθώς το παιχνίδι με την ΑΕΚ αποκτά χαρακτήρα «τελικού» για τη μάχη της δεύτερης θέσης, η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Σε επίπεδο βαθμολογίας, το 1-1 στο Φάληρο άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για τη δεύτερη θέση. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός βρίσκονται σε ισοβαθμία, ωστόσο η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει το προβάδισμα λόγω της υπεροχής στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Αυτό σημαίνει πως κρατά την τύχη στα χέρια της, καθώς με δύο νίκες στα εναπομείναντα ματς μπορεί να «κλειδώσει» το πολυπόθητο εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.