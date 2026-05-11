Δήμητρα Αλεξανδράκη: Το αλκοόλ με κατέστρεψε, πήρα ναρκωτικά άθελά μου μέσα σε ένα μπουκάλι νερό

Για τις μάχες που έδωσε όταν έμπλεξε με το αλκοόλ και άθελά της ήρθε σε επαφή με τα ναρκωτικά μίλησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη η οποία βρέθηκε καλεσμένη του Αντώνη Σρόιτερ στην εκπομπή «Αυτοψία» που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής (10/5). Η επιχειρηματίας περιέγραψε τον προσωπικό της Γολγοθά και θέλησε να επισημάνει τους κινδύνους που κρύβει η νύχτα.

Το αλκοόλ και τα ναρκωτικά ήταν δυο από τις παγίδες που βρέθηκαν στο δρόμο της. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αισθάνεται πως θα είχε καταφέρει περισσότερα πράγματα αν είχε αποφύγει ανθρώπους που της έκαναν ζημιά. Μίλησε στον Αντώνη Σρόιτερ ανοιχτά και προσπάθησε να πάρει τα πράγματα με τη σειρά: «Ξεκίνησα να δουλεύω από πολύ μικρή ηλικία, ανήλικη, νύχτα, διότι το νυχτοκάματο, ήταν πολύ παραπάνω σε σχέση με άλλες δουλειές που έκανα. Θυμάμαι αρκετά περιστατικά με ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να με πλησιάσουνε με πονηρούς σκοπούς, που έφαγαν μέχρι και ξύλο, για να μην μου προσφέρουν τον αργό θάνατο».

Η επιχειρηματίας συνέχισε την εξομολόγησή της: «Όταν δουλεύεις νύχτα από μικρή ηλικία και δεν έχεις καμία σχέση με όλο αυτό και βλέπεις κάποιους ανθρώπους, κάποιες συμπεριφορές, πώς αλλάζει ο χαρακτήρας τους, πώς είναι τη μέρα… Δηλαδή, αν τους έχεις δει μέρα είναι τελείως διαφορετικοί, να τους βλέπεις νύχτα να έχουν κάποιες αντιδράσεις ακαταλόγιστες, αφύσικες. Εκεί λίγο, κάπου τρομάζεις. Και λες “τι είναι όλο αυτό;”.

Μετά μπορεί να σου μπει και η περιέργεια, αλλά όταν κοιτάς να εξελιχθείς και να θες να ανέβεις, να ξεφύγεις από όλο αυτό που βλέπεις, δεν μένεις εκεί. Δυστυχώς, πάρα πολλές φίλες τότε, γνωστές, ξέφευγαν. Έφτασα στο σημείο να μην μπορώ να συνεννοηθώ με τις φίλες μου, με κορίτσια που ήμασταν από μικρή ηλικία μαζί», συνεχίζει στην περιγραφή της η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

«Όταν ένας άνθρωπος ξεκινάει να κάνει καταχρήσεις, φαίνεται στο πρόσωπό του. Είναι διαφορετικό το να μεγαλώνει ένας άνθρωπος. Ναι, είναι η πάροδος του χρόνου η οποία ναι, αλλάζει, διαμορφώνει διαφορετικά γενικότερα τα χαρακτηριστικά μας. Και είναι αλλιώς να αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά μας. Διότι, όταν κάνεις καταχρήσεις, αλλοιώνεσαι. Αλλοιώνεται η φωνή σου, αλλοιώνεται το πρόσωπό σου, δεν έχεις μια φυσική εξέλιξη», σημειώνει στην κάμερα της “Αυτοψίας”.

«Δεν σου κρύβω ότι ένα πράγμα που μου έμεινε κατάλοιπο είναι το αλκοόλ. Τεράστιο πρόβλημα. Το αλκοόλ με κατέστρεψε. Το αλκοόλ με έκανε, πολλές φορές, να χάσω τον εαυτό μου. Δεν κατάφερα πράγματα, πολλά στη ζωή μου που πιστεύω ότι θα τα είχα καταφέρει, εξαιτίας του αλκοόλ. Παρέμεινα σε σχέσεις, σε καταστάσεις, λόγω του αλκοόλ. Σιχάθηκα τον ίδιο μου τον εαυτό, λόγω του αλκοόλ», εξομολογείται ανοιχτά η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Για την φορά που άθελά της δοκίμασε ναρκωτικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη αφηγείται: «Ήμασταν στην Ιερά Οδό και έχουμε πάει σε ένα πάρτι που παίζανε αυτοί οι DJ. Εγώ δεν κάπνιζα τότε, πλέον έχω κόψει και το κάπνισμα απ’ τα 24 μου. Διψούσα και ήθελα νερό. Το λέω στη φίλη μου και λέει στο αγόρι της -τι ήταν, φίλος της τέλος πάντων- λέει, “Δώσ’ της νερό”. Μου δίνει ένα μπουκαλάκι και το πίνω όλο. Μόνο που αυτό το μπουκαλάκι δεν ήταν νερό. Είχε μέσα MDMA. Εγώ ήμουνα ανήλικη, δεν είχα ξανακάνει ποτέ τίποτα στη ζωή μου. Δεν είχα καν ιδέα τι είναι αυτό. Και το ήπια κατά λάθος.

Και εκεί που όλοι κοιτάγαν μπροστά, εγώ γυρνάω, κοίταγα πίσω και αισθανόμουν ότι είμαι σε ένα σύννεφο. Για καλή μου τύχη, δεν ξέρω, ήμουνα σε μια καλή διάθεση. Και πάμε, βλέπω η μία κοπέλα από την παρέα μας ήταν στο μπάνιο, ξαπλωμένη στην τουαλέτα κάτω, που προσπαθούσαν να τη συνεφέρουν. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και λένε, “’Ντάξει”, λέει, “δεν είχε καλή ψυχολογία, αφήστε την εδώ”. Ήμουνα στην κατάσταση που με νάρκωσαν παρά τη θέλησή μου, το έπαθα κατά λάθος, είδα την κοπέλα και παρόλο που ήμουνα σε αυτή την κατάσταση, σήκωσα την κοπέλα από την τουαλέτα που έκανε εμετό… Τη σήκωσα όπως ήτανε, την έβγαλα έξω, πήρα το 166».

«Ήρθε το ασθενοφόρο πάρα πολύ γρήγορα και μετά λέει, ήταν εντάξει, απλώς έκλαιγε γιατί έπαθε στρες, κάτι τέτοιο. Και πήρα την κοπέλα με ταξί και φύγαμε. Απ’ τη μία ήταν αστείο, εγώ ήμουνα ότι “όλα καλά, όλα καλά”, λες και είμαι χαζοχαρούμενη. Αλλά ακόμα και στην κατάσταση αυτή εγώ δεν την άφησα αυτή την κοπέλα. Δεν την άφησα» είπε καταληκτικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη.