MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας για “Ιθάκη”: Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται, ή μήπως τώρα αρχίζει;

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ανάρτηση γεμάτη υπονοούμενα, ανέβασε το πρωί της Δευτέρας ο Αλέξης Τσίπρας στα social media, κάνοντας και πάλι αναφορά στο βιβλίο του «Ιθάκη» αλλά και στην ανταπόκριση του κοινού που έσπευσε για να δει από κοντά την παρουσίασή του βιβλίου του.

Λίγες ώρες πριν την ομιλία του στο Χαλάνδρι και ενώ πλησιάζει ο καιρός για την ανακοίνωση του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας ευχαρίστησε τους αναγνώστες της Ιθάκης, λέγοντας πως «το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μήπως αρχίζει τώρα;».

«Εννιά πόλεις, εννιά εκδηλώσεις, εννιά σταθμοί στο ταξίδι της “Ιθάκης”. Ευχαριστώ από καρδιάς τους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστριες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την «Ιθάκη» στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας», ανέφερε αρχικά.

«Όσες και όσους προσήλθαν στις εκδηλώσεις για την παρουσίασή της. Και φυσικά όσες και όσους μου έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν. Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται… Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει;», συνέχισε αφήνοντας υπονοούμενα πως οι εκδηλώσεις για την παρουσίαση της Ιθάκης μπορεί να ήταν η προεκλογική επανεκκίνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Αλέξης Τσίπρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

“Δεν θα φύγει ζωντανή από την Κρήτη”: Φίλος του Νικήτα σπάει τη σιωπή και αναζωπυρώνει τους φόβους για βεντέτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Πάνω από 90 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από το Λιμενικό ανοιχτά της Ιεράπετρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Κεραμέως: Θα ψηφίσει θετικά το ΠΑΣΟΚ για το κλείσιμο του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών;

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ακόμα ένα πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα για τον Απόστολο Σίσκο – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Δεν ξέρουμε γιατί τον σκότωσαν ούτε ποιοι ήταν”, λέει ο ξάδερφος του 54χρονου που πέταξαν το πτώμα του στον Λουδία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για voucher φθηνών διακοπών και μέχρι πότε