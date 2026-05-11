Η Μαριάντα Πιερίδη έκλεψε την παράσταση στο YFSF με το τραγούδι της Αυστρίας που κέρδισε την Eurovision το 2025 – Δείτε βίντεο

Σε ρυθμούς Eurovision κινήθηκε την Κυριακή το Your Face Sounds Familiar με εμφανίσεις τόσο από το σύγχρονο όσο και το απώτερο παρελθόν του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού, ενόψει της φετινής διοργάνωσης που ξεκινά την Τρίτη στη Βιέννη.

Την παράσταση έκλεψε, όπως και στον περσινό διαγωνισμό της Eurovision, η εκδοχή του YFSF για τον JJ και το Wasted Love, όπως το παρουσίασε η Μαριάντα Πιερίδη.

«Έπος», «είσαι θεότητα», «σοκ, χίλια μπράβο», «φωνάρα», «μας τρέλανες», «δεν υπάρχουν λόγια», «καταπληκτική» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για την εμφάνισή της.

«Νιώθω πολύ ωραία, δεν το περίμενα, είμαι ενθουσιασμένη. Ήταν ένα τραγούδι πολύ δύσκολο που είχε πολλά πράγματα να κάνεις» είπε για τη νίκη της η τραγουδίστρια.

Ωστόσο από το σόου της Κυριακής δεν θα μπορούσε να λείψει ο Ακύλας, δια χειρός και ερμηνείας Παναγιώτη Ραφαηλίδη.

«Βουτιά στο παρελθόν» αποτέλεσαν οι εμφανίσεις της Δορωθέας Μερκούρη ως Καίτη Γαρμπή, του Μέμου Μπεγνή ως Γιώργος Αλκαίος και της Ίντρα Κέιν ως Αλέξια από το 1987.

Στη σκηνή του YFSF βρέθηκαν και η «Κλαυδία» όπως την παρουσίασε η Αφροδίτη Χατζημινά αλλά και ο Tommy Cash με το Εspresso Μacchiato, τον οποίο υποδύθηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας.