Από τη Θεσσαλονίκη στο Μόναχο: Μαθητές του Ευκλείδη οδηγούν το μέλλον της πράσινης αυτοκίνησης

Ένα σημαντικό ευρωπαϊκό βήμα προς το μέλλον της βιώσιμης κινητικότητας πραγματοποίησε το Εργαστηριακό Κέντρο «Ευκλείδη» Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «Eco Motion and Innovation: Οδηγώντας τη Βιωσιμότητα του Αύριο».

Η εκπαιδευτική κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο από την 1η έως και τη 14η Μαρτίου 2026, με τη συμμετοχή 12 μαθητών από τους τομείς Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, καθώς και Πληροφορικής, συνοδευόμενων από τέσσερις εκπαιδευτικούς.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης και των «έξυπνων» μεταφορών. Ηλεκτροκίνηση, αυτόνομη οδήγηση, εναλλακτικά καύσιμα, βιώσιμα υλικά και ψηφιακές εφαρμογές βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής εμπειρίας, προσφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία και πρακτική κατάρτιση.

Ιδιαίτερη εμπειρία αποτέλεσαν οι επισκέψεις και οι ξεναγήσεις στις γραμμές παραγωγής των αυτοκινητοβιομηχανιών AUDI, BMW και MAN, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις καινοτομίες που καθορίζουν τη νέα εποχή της πράσινης μετακίνησης.

Μέσα από εργαστηριακές δραστηριότητες και βιωματική μάθηση, οι μαθητές ενίσχυσαν τις τεχνικές τους δεξιότητες στα ηλεκτρικά οχήματα και τα προηγμένα διαγνωστικά συστήματα, ενώ παράλληλα εξοικειώθηκαν με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και λογισμικά προσομοίωσης.

Παράλληλα, το πρόγραμμα συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη γλωσσικών, ψηφιακών και περιβαλλοντικών δεξιοτήτων, καλλιεργώντας το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και την ευρωπαϊκή συνείδηση των συμμετεχόντων.

Οι μαθητές του ΕΚ Ευκλείδη επιστρέφουν πλέον στη Θεσσαλονίκη έχοντας αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες και γνώσεις, τις οποίες καλούνται να μεταφέρουν και στην υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα, λειτουργώντας ως «πολλαπλασιαστές» καλών πρακτικών και καινοτόμων ιδεών.

Η παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 στις 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας, όπου θα παρουσιαστούν οι δράσεις, οι εμπειρίες και τα μαθησιακά οφέλη της κινητικότητας στο Μόναχο.

Το Εργαστηριακό Κέντρο «Ευκλείδη» συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στη σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση, συνδέοντας τη γνώση με την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.