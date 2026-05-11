Μπόνι Τάιλερ: Έπαθε ανακοπή ενώ την ξυπνούσαν από το κώμα

Ανησυχία προκαλεί η κατάσταση της υγείας της Μπόνι Τάιλερ, καθώς η θρυλική τραγουδίστρια φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή την ώρα που οι γιατροί προσπαθούσαν να τη βγάλουν από το τεχνητό κώμα στο οποίο είχε τεθεί μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας «Correio da Manha», η 74χρονη καλλιτέχνιδα νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας κοντά στην κατοικία της, στην πόλη Φάρο της Πορτογαλίας. Οι γιατροί συνεχίζουν να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τη σοβαρή λοίμωξη που προκλήθηκε έπειτα από διάτρηση εντέρου και ρήξη σκωληκοειδούς απόφυσης.

Η κατάσταση της τραγουδίστριας επιδεινώθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, λίγες ημέρες μετά την επέμβαση που κρίθηκε απαραίτητη για να σωθεί η ζωή της. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Μπόνι Τάιλερ υπέστη καρδιακή ανακοπή όταν οι γιατροί επιχείρησαν να τη βγάλουν από το τεχνητό κώμα και χρειάστηκε άμεση ανάνηψη.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, άνθρωποι από το στενό περιβάλλον της εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι. Ο επί χρόνια φίλος της τραγουδίστριας, Λιμπέρτο Μεάλια, δήλωσε ότι οι γιατροί θεωρούν πιθανή την πλήρη ανάρρωσή της, αν και, όπως είπε, «κανείς δεν μπορεί ακόμη να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Οι πρώτες ενοχλήσεις φαίνεται πως ξεκίνησαν πριν από περίπου έναν μήνα, όταν η Μπόνι Τάιλερ αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο. Όπως αποκάλυψε ο Μεάλια, η τραγουδίστρια επισκέφθηκε γιατρούς στη βρετανική πρωτεύουσα, όμως οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό εκείνη τη στιγμή.

Αρχικά η τραγουδίστρια νοσηλευόταν σε μονάδα ενδιάμεσης φροντίδας και η κατάσταση χαρακτηριζόταν σταθερή. Ωστόσο, η σοβαρή λοίμωξη που ακολούθησε φαίνεται πως προκάλεσε νέα επιδείνωση, οδηγώντας τους γιατρούς στην απόφαση να τη διασωληνώσουν και να τη θέσουν σε τεχνητό κώμα, ώστε να βοηθηθεί ο οργανισμός της.

Μέχρι στιγμής οι εκπρόσωποί της δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες περί καρδιακής ανακοπής, ωστόσο είχαν ανακοινώσει πως η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και πως το τεχνητό κώμα κρίθηκε αναγκαίο για την αποκατάστασή της.

