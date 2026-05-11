Λατινοπούλου: Δεν είμαι υπέρ του βιασμού των γυναικών, έχω μιλήσει για ευνουχισμό και θανατική ποινή – Η Ακρίτα τα έχει “χαμένα”

Στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας 11/5 η επικεφαλής της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου δηλώνοντας πως είναι έτοιμη για ένα τέτοιο σενάριο, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης, λέγοντας πως είναι ανίκανη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την ακρίβεια και την εγκληματικότητα.

«Είμαστε πανέτοιμοι ό,τι ώρα κι αν γίνουν οι εκλογές. Ωστόσο, εγώ πάντοτε θέλω στα πλαίσια της θεσμικότητας να εξαντλείται η θητεία. Ωστόσο, μετά από τόσα σκάνδαλα και τόση διαφθορά, την οποία έχουμε δει όλους αυτούς τους προηγούμενους μήνες, και μια κυβέρνηση, η οποία έχει βουτηχτεί βαθιά μέσα στη διαφθορά και με μια χώρα η οποία βουλιάζει στην ακρίβεια, στην εγκληματικότητα και γενικότερα στην ανασφάλεια σε όλα τα επίπεδα, νομίζω ότι το καταλληλότερο θα ήταν να σηκωθεί και να φύγει, διότι είτε δεν μπορούσε όλο αυτό να το διαχειριστεί είτε δεν ήθελε. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κύριος Μητσοτάκης είναι υπαίτιος για πολλές παθογένειες, οι οποίες συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Μιλώντας για τις υποκλοπές τόνισε: «Πρώτον, έχει βγει μια καταδικαστική απόφαση για τέσσερα άτομα. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ ακόμα περιμένω από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να μας απαντήσει εάν γνώριζε ή δεν γνώριζε τι γινόταν με το θέμα των υποκλοπών, αν υπήρχε εντολή, αν ήταν του ίδιου, αν ήταν κάποιου άλλου. Δεν έχουμε λάβει καμία απολύτως απάντηση».

Ως προς την καταψήφιση του ορισμού του βιασμού και τα σχόλια που δέχτηκε, η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε: «Είναι δυνατόν εγώ, που έχω ζητήσει χημικό ευνουχισμό, είναι δυνατόν εγώ, που έχω μιλήσει για την επανεξέταση της θανατικής ποινής σε ειδεχθή εγκλήματα, είναι δυνατόν εγώ, που καταδικάζω καθημερινά την αύξηση της εγκληματικότητας μέσω της λαθρομετανάστευσης στις ίδιες τις γειτονιές μας;».

«Ως γυναίκα, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε πλέον σε πάρα πολλές γειτονιές. Τα μικρά κορίτσια δέχονται καθημερινά παρενοχλήσεις, κακοποιήσεις, σεξουαλικές παρενοχλήσεις και ακόμα και γίνονται θύματα βιασμών μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μέσα στις γειτονιές τους, σε εισόδους πολυκατοικιών. Και τα έχουμε δει όλα αυτά να συμβαίνουν και να καταγγέλλονται. Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι σίγουρα εγώ σε καμία περίπτωση μετά από τέτοιες δηλώσεις και τέτοια, πιστεύω δεν θα μπορούσα ποτέ να υποστηρίξω κάτι τέτοιο» επεσήμανε.

«Η κα Ακρίτα λοιπόν βγήκε και είπε ότι εγώ είμαι υπέρ του βιασμού των γυναικών. Εντάξει, ωραία. Άμα τα έχει χάσει η κυρία Ακρίτα, εγώ δεν φταίω και δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό. Είναι μια συνειδητή προσπάθεια λάσπης για ακόμα μια φορά. Είναι η χυδαιότητα η γνωστή της Αριστεράς. Είναι η διαστρέβλωση η γνωστή της Αριστεράς, την οποία την ακολουθούν μετά την κα Ακρίτα και διάφορες τυχάρπαστες influencers για λίγα likes» δήλωσε η επικεφαλής της «Φωνής Λογικής».

«Ήταν ψήφισμα όσον αφορά τη συναίνεση, τι σημαίνει συναίνεση. Αντί να επικεντρωθούμε στο πώς θα καταπολεμήσουμε και θα προλάβουμε το βιασμό, που μέσα σ’ αυτό πρέπει να υπάρχει και η λαθρομετανάστευση ως ένας βασικός λόγος που έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα και οι βιασμοί στις γειτονιές μας, αυτοί επέλεξαν μέσα σε αυτό το ψήφισμα να βάλουν τρανς γυναίκες, που δεν είναι γυναίκες, να κατηγορήσουν συλλήβδην όλους τους άντρες» επεσήμανε κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συνέντευξής της.

«Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε για τις γυναίκες. Τρανς δεν είναι γυναίκα, τρανς είναι άντρας. Γυναίκα είναι γυναίκα. Και όταν μιλάμε για τις γυναίκες, εγώ υπερασπίζομαι τις γυναίκες. Αν θέλουν να περάσουν ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα και να θέλουν να κάνουν ουσιαστικά ταύτιση ή να περάσουν μια ατζέντα, ότι οι γυναίκες είναι ίδιες με τους άντρες με περούκα… Εννοείται ότι είμαι κατά του βιασμού γενικότερα. Η προτεραιότητά μου είναι οι γυναίκες, είναι τα κορίτσια. Είναι αυτές οι οποίες υποφέρουν και πέφτουν θύματα καθημερινά» συμπλήρωσε.

«Η ΝΔ είναι σοσιαλιστικό κόμμα που έχει προδώσει τις υποσχέσεις του»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με τη ΝΔ, χαρακτηρίζοντάς τη ως σοσιαλιστικό κόμμα που έχει προδώσει τις υποσχέσεις του.

«Η Φωνή Λογικής έχει αυτόνομη πορεία. Αυτό έχω δεσμευτεί, αυτό έχω υποσχεθεί. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να είναι ένα σοσιαλιστικό κόμμα, το οποίο έχει κάνει τα αντίθετα από αυτά τα οποία υποσχόταν. Σε πάρα πολλά επίπεδα, ο Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι έκανε, ανέτρεψε όλες του τις υποσχέσεις απέναντι στον ίδιο τον κόσμο, τους ψηφοφόρους του δηλαδή, όχι σε κανέναν άλλον, σε αυτούς οι οποίοι τον ψήφισαν και τον εμπιστεύτηκαν», είπε.

«Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έχει δύο πολύ συγκεκριμένες και χαρακτηριστικές διαφορές, τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Είμαστε το μόνο φιλελεύθερο οικονομικά κόμμα. Είμαστε το μόνο κόμμα που προτείνει την αλλαγή στην οικονομία, που από το ’80 έως σήμερα καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να κάνει τις αλλαγές, τις οποίες εμείς θέλουμε να υλοποιήσουμε. Δηλαδή μικρότερο κράτος, μικρότερη φορολογία, λιγότερες εισφορές, λιγότερες ουσιαστικά κρατικές δαπάνες και τέλος με το φαγοπότι, το οποίο γίνεται με λιγότερα υπουργεία, με μικρότερο αριθμό βουλευτών», δήλωσε κλείνοντας.