Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια στους δύο για το έγκλημα στα Κύμινα

Διώξεις άσκησε ο εισαγγελέας στους δύο κατηγορούμενους για την δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κυμίνων στη Θεσσαλονίκη χθες τα μεσάνυχτα.

Στον βασικό κατηγορούμενο αποδίδονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, της χρήσης πλαστού εγγράφου, καθώς και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση.

Στον δεύτερο συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση, ενώ περιλαμβάνονται επίσης αδικήματα που αφορούν την υπόθεση των ναρκωτικών και τη συμμετοχή του στη μεταφορά και απόκρυψη της σορού.