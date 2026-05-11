Δίωξη για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα στον 58χρονο που πυροβόλησε με ούζι και τραυμάτισε γυναίκα στην Καλλιθέα

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες βρίσκεται πλέον ο 58χρονος άνδρας, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής μπήκε και πυροβόλησε σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας μια γυναίκα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα.

Ειδικότερα, σε βάρος του 58χρονου ασκήθηκε δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου τύπου ούζι, όπως επίσης και για τα πλημμελήματα της οπλοχρησίας, της παράνομης κατοχής πυρομαχικών, των άσκοπων πυροβολισμών, της οπλοκατοχής για κατοχή μαχαιριού και της οπλοκατοχής για κατοχή σπρέι πιπεριού.

Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί μεθαύριο Τετάρτη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 58χρονος άνδρας πήγε το πρωί της Κυριακής στο μαγαζί ζητώντας να μπει μέσα.

Έχοντας ξαναπάει αρκετές φορές, αλλά λόγω της συμπεριφοράς του μιας και μεθούσε, η ιδιοκτήτρια και ο σύζυγός της δεν του επέτρεπαν την είσοδο προκαλώντας την οργή του. Αυτός ωστόσο κατάφερε και εισήλθε, αλλά στην συνέχεια βγήκε από το κατάστημα φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους!».

Τότε αυτός έβγαλε από το αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν νοικιασμένο, ένα αυτόματο όπλο τύπου ούζι και πυροβόλησε κατά της εισόδου του μπαρ τραυματίζοντας την γυναίκα. Η 43χρονη τραυματίστηκε από δύο βολές στον λαιμό και την πλάτη, ενώ ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες συνέλαβαν τον δράστη, ενώ εντόπισαν το όπλο της επίθεσης κρυμμένο κάτω από την κάθισμα του οδηγού στο ΙΧ του. Κατά πληροφορίες η τραυματισμένη γυναίκα μετέβη μόνη της σε παρακείμενο θεραπευτήριο.