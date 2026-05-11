Ισπανία: Ολοκληρώνεται σήμερα η εκκένωση στο κρουαζιερόπλοιο Hondius με πτήσεις προς Ολλανδία και Αυστραλία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών από το ολλανδικής σημαίας πολυτελές κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», στο οποίο εκδηλώθηκε θανατηφόρο ξέσπασμα hantavirus, με τις ισπανικές αρχές να ανακοινώνουν ότι η εκκένωση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αυστραλία και την Ολλανδία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, μία πτήση από την Αυστραλία θα μεταφέρει έξι επιβάτες από το ισπανικό νησί της Τενερίφης, ενώ δεύτερη πτήση από την Ολλανδία θα παραλάβει 18 επιβάτες. Στις ίδιες πτήσεις θα επιβιβαστούν και πολίτες άλλων χωρών, οι οποίες δεν απέστειλαν δικά τους αεροσκάφη επαναπατρισμού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι οκτώ άνθρωποι που αποβιβάστηκαν από το πλοίο έχουν νοσήσει, εκ των οποίων οι έξι έχουν επιβεβαιωμένα προσβληθεί από τον ιό. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι: ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος.

Την Κυριακή, το αμερικανικό υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών ανακοίνωσε ότι ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που επαναπατρίζονται βρέθηκε θετικός στο στέλεχος Andes του ιού, ενώ ένας δεύτερος εμφανίζει ήπια συμπτώματα.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας της Γαλλίας δήλωσε ότι ένας Γάλλος επιβάτης διαγνώστηκε επίσης θετικός στον ιό και η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται. Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν τα δύο αυτά περιστατικά περιλαμβάνονται στα έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα που έχει αναφέρει ο ΠΟΥ.

Το «MV Hondius» μετέφερε συνολικά 147 επιβάτες και μέλη πληρώματος όταν ο ΠΟΥ ενημερώθηκε, στις 3 Μαΐου, για συρροή σοβαρών αναπνευστικών λοιμώξεων μεταξύ των επιβατών. Μέχρι τότε, άλλοι 34 επιβάτες είχαν ήδη αποχωρήσει από το πλοίο.

Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλεύσει από την Αργεντινή τον Μάρτιο, πραγματοποιώντας στάσεις στην Ανταρκτική και σε άλλες περιοχές, προτού κατευθυνθεί βόρεια προς τα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, στη δυτική Αφρική. Το πλοίο παρέμεινε προσωρινά ακινητοποιημένο στην περιοχή μετά τη γνωστοποίηση της επιδημίας.

Η πρώτη ανίχνευση του ιού έγινε από υγειονομικές αρχές στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 2 Μαΐου, όταν Βρετανός επιβάτης εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας λίγο μετά την αποβίβασή του από το πλοίο. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο άλλου επιβάτη.

Ο hantavirus μεταδίδεται συνήθως από τρωκτικά, ωστόσο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω στενής επαφής.

Μετά τον εντοπισμό της επιδημίας, το πλοίο αναχώρησε την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου με προορισμό τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, έπειτα από αίτημα του ΠΟΥ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Μαδρίτη να αναλάβει τον συντονισμό της εκκένωσης.

Πτήσεις επαναπατρισμού από την Τενερίφη προς τον Καναδά, την Ολλανδία, την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιρλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ ορισμένοι επιβάτες έχουν ήδη μεταφερθεί αεροπορικώς στη Μαδρίτη.

Μετά την άφιξή τους, οι επιβάτες θα υποβάλλονται σε διαγνωστικούς ελέγχους και στη συνέχεια είτε θα μεταφέρονται σε νοσοκομεία και δομές καραντίνας, είτε θα επιστρέφουν στα σπίτια τους για απομόνωση.

Η Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει συστήσει καραντίνα διάρκειας 42 ημερών για όλους τους επιβάτες του πλοίου από την Κυριακή, όπως δήλωσε η διευθύντρια διαχείρισης επιδημιών και πανδημιών του οργανισμού, Μαρία Βαν Κέρκοβε.

Τριάντα μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο, το οποίο αναμένεται να αποπλεύσει τη Δευτέρα το βράδυ για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί πλήρης απολύμανση.

Οι υγειονομικές αρχές επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν την κοινή γνώμη, υπογραμμίζοντας ότι ο συγκεκριμένος ιός είναι πολύ λιγότερο μεταδοτικός από τον κορωνοϊό και δεν συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό.

«Αυτό δεν είναι COVID και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν COVID», δήλωσε στο CNN ο προσωρινός διευθυντής των CDC, Τζέι Μπατατσάρια, προσθέτοντας ότι οι 17 Αμερικανοί επιβάτες θα μπορούν να επιλέξουν είτε κατ’ οίκον απομόνωση είτε παραμονή σε ειδική εγκατάσταση στη Νεμπράσκα.

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας υποβάθμισε επίσης τον κίνδυνο για τον ευρύτερο πληθυσμό, επισημαίνοντας ότι δεν εντοπίστηκαν τρωκτικά στο πλοίο.