“Καταβεβλημένος και γερασμένος”: Η εικόνα του Πούτιν στην Ημέρα Νίκης της Ρωσίας πυροδότησε νέες εικασίες για την υγεία του

Νέο κύμα εικασιών γύρω από την κατάσταση της υγείας του Βλαντίμιρ Πούτιν προκάλεσε η εμφάνισή του στους εορτασμούς για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα, το πρωί του Σαββάτου, με σχολιαστές και αναλυτές να κάνουν λόγο για έναν εμφανώς καταβεβλημένο και «γερασμένο» Ρώσο πρόεδρο.

Κατά τη διάρκεια της φετινής παρέλασης για την 81η επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας, αρκετοί παρατηρητές επικέντρωσαν την προσοχή τους όχι στις δηλώσεις του Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά στην εικόνα του ίδιου.

Φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση έδειχναν τον 73χρονο Ρώσο πρόεδρο με εμφανώς πρησμένο πρόσωπο και έντονα σημάδια κόπωσης, προκαλώντας πλήθος σχολίων στα social media και στον ουκρανικό Τύπο.

'Fearful and paranoid' Putin faces fresh questions over his health after he is seen with swollen and 'visibly aged' face during Victory Day parade https://t.co/qiQIwGdDqr — Daily Mail (@DailyMail) May 11, 2026

Ο Ουκρανός σχολιαστής Άντον Γκερασένκο ανάρτησε χαρακτηριστικά μία κοντινή φωτογραφία του Πούτιν, γράφοντας ειρωνικά: «Το πρόσωπο ενός “νικητή” και ηγέτη μιας “υπερδύναμης”».

Στη συνέχεια σχολίασε: «Φαίνεται πως οι κυρώσεις έφτασαν ακόμη και στο Botox του Πούτιν».

Putin has arrived at Red Square.



A massive security presence. It looks like there are almost as many guards as guests.



Putin is afraid of his own people – that’s good. pic.twitter.com/91wursq6uX — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 9, 2026

Οι αναφορές σε στρες, φόβο και απομόνωση

Η ομάδα παρακολούθησης Crimean Wind υποστήριξε ότι πολλοί δικτάτορες στην ιστορία παρουσίασαν έντονη σωματική γήρανση λίγο πριν την πτώση των καθεστώτων τους, ή τον θάνατό τους. «Οι επιστήμονες συνδέουν αυτό το φαινόμενο με το χρόνιο στρες, τον παρανοϊκό φόβο απώλειας της εξουσίας και την απομόνωση, στοιχεία που επιταχύνουν τη γήρανση του οργανισμού», ανέφερε η ομάδα.

Η υγεία του Πούτιν αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο συζητήσεων και φημών. Στα τέλη του 2025, παρατηρητές είχαν εντοπίσει διογκωμένες φλέβες και ασυνήθιστες κινήσεις στα χέρια του κατά τη διάρκεια συνάντησης με τη 22χρονη Εκατερίνα Λεστσίνσκαγια, επικεφαλής του κινήματος «Υγιής Πατρίδα».

Putin's handshake with health expert sparks concern. pic.twitter.com/MTpzZzW698 — Daily Mail (@DailyMail) November 10, 2025

Σε βίντεο από τη χειραψία τους, διακρινόταν το δεξί χέρι του Ρώσου προέδρου με έντονες φλέβες, εμφανείς τένοντες και λεπτό, ρυτιδιασμένο δέρμα, ενώ ο ίδιος έδειχνε νευρικός, σφίγγοντας επανειλημμένα τη γροθιά του κάτω από το σακάκι του. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ουκρανικές πηγές υποστήριξαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος ίσως αντιμετωπίζει πόνους ή προβλήματα υγείας.

«Μια παρέλαση συρρικνωμένη όπως και η εξουσία του»

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα θεωρήθηκε από αρκετούς αναλυτές πιο περιορισμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες δεν εμφανίστηκαν βαριά τεθωρακισμένα ή βαλλιστικοί πύραυλοι.

Putin’s most pathetic Victory Day Parade yet



The parade lasted just 45 minutes and featured no military vehicles whatsoever.



After Putin’s speech, viewers were instead shown a 7-minute propaganda video about new Russian military equipment.



This year’s parade had a drastically… pic.twitter.com/4VgD7Mfmqb — Visegrád 24 (@visegrad24) May 9, 2026

Ο πρώην ολιγάρχης και επικριτής του Κρεμλίνου, Λεονίντ Νεβζλίν, χαρακτήρισε τη διοργάνωση «σύμβολο της συρρίκνωσης της εξουσίας του Πούτιν».

«Το καθεστώς έχει δομηθεί έτσι ώστε το μέλλον του να εξαρτάται από την υγεία ενός ηλικιωμένου άνδρα. Όχι από εκλογές ή πολιτικές εξελίξεις, αλλά από ένα καρδιογράφημα και την εικόνα γερασμένων χεριών», ανέφερε.

Ο Ουκρανός αναλυτής, Ιβάν Γιακοβίνα, σχολίασε πως «ίσως αυτή να ήταν η τελευταία παρέλαση του Πούτιν».

Παράλληλα, ο πρώην Ρώσος μεγιστάνας, Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι «ιδιοποιείται» τη σοβιετική νίκη επί των Ναζί για να δικαιολογήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Αντί για μια εθνική γιορτή, είδαμε μια προσωπική “ειδική επιχείρηση” ενός βαθιά φοβισμένου και γερασμένου δικτάτορα», δήλωσε.

«Μόνος και απομονωμένος»

Ουκρανοί σχολιαστές ανέφεραν επίσης ότι ο Πούτιν εμφανίστηκε πιο απομονωμένος από ποτέ, περιστοιχισμένος από αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

The parade ended at lightning speed — just 45 minutes



The Kremlin boss immediately rushed off Red Square surrounded by heavy security.



Putin, what’s with the face? pic.twitter.com/IlqPUGHuQj — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2026

Ο αναλυτής Αλεξέι Κοπίτκο υποστήριξε ότι ακόμη και οι πιο φανατικοί υποστηρικτές του πολέμου φαίνεται να χάνουν τον ενθουσιασμό τους. «Στην παρέλαση, το κέντρο της προσοχής δεν ήταν ένας ηγέτης υπερδύναμης, αλλά ένας κουρασμένος ηλικιωμένος άνδρας με ανήσυχο βλέμμα», σχολίασε.

Όπως είπε, οι κάμερες κατέγραφαν συχνά τα «σφιγμένα και θλιμμένα πρόσωπα» των ανθρώπων του στενού κύκλου του Πούτιν, ενώ έκανε λόγο για πρωτοφανή παρουσία πρακτόρων ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο.

«Είτε ο ίδιος φοβάται, είτε κάποιοι τον τρομοκρατούν ακόμη περισσότερο. Δείχνει μόνος και απομονωμένος μέσα στη δική του φούσκα ασφαλείας», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ουκρανικές εκτιμήσεις, η Ρωσία έχασε μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Μαΐου περίπου 7.480 στρατιώτες -νεκρούς, τραυματίες ή αιχμαλώτους- στον πόλεμο στην Ουκρανία.