Ο Γιώργος Μυλωνάκης βγήκε από τη ΜΕΘ – Το ιατρικό ανακοινωθέν

Βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος νοσηλευόταν εκεί μετά μετά από ρήξη ανευρύσματος που υπέστη στον εγκέφαλο στις 15 Απριλίου και τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την ίδια μέρα.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης» αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν.