MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γιώργος Μυλωνάκης βγήκε από τη ΜΕΘ – Το ιατρικό ανακοινωθέν

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος νοσηλευόταν εκεί μετά μετά από ρήξη ανευρύσματος που υπέστη στον εγκέφαλο στις 15 Απριλίου και τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την ίδια μέρα.

Σύμφωνα με τον ιατρικό ανακοινωθέν, η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης» αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν. 

Γιώργος Μυλωνάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Καταδικαστική ισοπαλία για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ – Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Δίωξη για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα στον 58χρονο που πυροβόλησε με ούζι και τραυμάτισε γυναίκα στην Καλλιθέα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 13 προσαγωγές μελών του Ρουβίκωνα για παρέμβαση σε κατάστημα εστίασης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 35 λεπτά πριν

Το πόθεν έσχες του Κώστα Καραμανλή: Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και τα 17 ακίνητα

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

Αυτές είναι οι πιο σπάνιες αλλεργίες στον κόσμο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Καλλιθέα: Δεν είναι σε θέση να καταθέσει λόγω μέθης ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι και τραυμάτισε γυναίκα σε μπαρ