Το μήνυμα των Metallica στους Έλληνες μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ: “Περισσότεροι από 90.000 γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας το νιώσαμε”

Ένα ευχαριστήριο μήνυμα προς το ελληνικό κοινό έστειλαν οι Metallica μετά τη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ, τονίζοντας πως ένιωσαν την ενέργεια των περισσότερων από 90.000 θεατών που κατέκλυσαν το στάδιο.

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, το θρυλικό συγκρότημα δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφία από τη συναυλία του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη μαζική προσέλευση και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού.

Ειδικότερα, τα μέλη του συγκροτήματος εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την ατμόσφαιρα που επικράτησε και τον αριθμό των θεατών, κάνοντας λόγο για νέο ρεκόρ προσέλευσης: «Ουάου!! Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια των Metallica στην Ελλάδα που σημείωσε νέο ρεκόρ προσέλευσης το βράδυ του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας! Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας, το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας».

