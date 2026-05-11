Xανταϊός: Η Αυστραλία θα ναυλώσει αεροσκάφος για τον επαναπατρισμό των πολιτών της που βρίσκονται στο MV Hondius

Οι αρχές της Αυστραλίας θα ναυλώσουν αεροσκάφος προκειμένου να απομακρυνθούν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius – όπου έχει εντοπιστεί εστία χανταϊού — οι πολίτες της χώρας που επιβαίνουν σε αυτό, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Οκτώ άνθρωποι, που πλέον δεν βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο, έχουν ασθενήσει, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) την Παρασκευή, έξι από τους οποίους έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν μολυνθεί από χανταϊό. Τρεις επιβάτες έχουν πεθάνει: ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα.

Ο Αυστραλός υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ δήλωσε ότι τέσσερις Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός θα επαναπατριστούν.

«Αυτό θα γίνει μέσω μιας υποστηριζόμενης από την αυστραλιανή κυβέρνηση πτήση και αναμένουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα επιστρέψουν σύντομα στην Αυστραλία», δήλωσε ο Γουάτ σε δημοσιογράφους στην Καμπέρα. «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε οριστικοποιούνται οι προετοιμασίες για την καραντίνα» των επιβατών, πρόσθεσε.

Δεν είναι γνωστό αν κάποιοι από τους επιβάτες του MV Hondius που επιστρέφουν στην Αυστραλία έχουν αρρωστήσει ή εμφανίζουν συμπτώματα του χανταϊού.

Από την πλευρά της η υπεύθυνη Δημόσιας Υγείας της Νέας Ζηλανδίας Κορίνα Γκρέι ανέφερε σήμερα ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν μέτρα καραντίνας, εφόσον χρειαστεί.

Η Ισπανία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ έχουν απομακρύνει πολίτες τους από το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει δέσει κοντά στην Τενερίφη, το μεγαλύτερο από τα Κανάρια Νησιά, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ένας Αμερικανός πολίτης έχει βρεθεί θετικός στον χανταϊό, ενώ ένας ακόμη εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα.

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας έχει ανακοινώσει ότι οι δύο τελευταίες πτήσεις για την απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius, μία από την Αυστραλία και μία από την Ολλανδία, θα αναχωρήσουν σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα.

Ο ΠΟΥ έχει συστήσει όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου να παραμείνουν σε καραντίνα για 42 ημέρες, ενώ ειδικοί της υγείας έχουν καλέσει σε ηρεμία, τονίζοντας απευθυνόμενοι στην κοινή γνώμη που έχει ακόμη νωπά τα τραύματα της πανδημίας covid-19 ότι ο χανταϊός είναι πολύ λιγότερο μεταδοτικός και επικίνδυνος.

Ο ιός αυτός, που συνήθως μεταδίδεται από τα τρωκτικά αλλά μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο σε σπάνιες περιπτώσεις στενής επαφής, εντοπίστηκε πρώτη φορά στις 2 Μαΐου στο Γιοχάνεσμπουργκ σε έναν Βρετανό που επέβαινε στο MV Hondius, ο οποίος αρρώστησε 21 ημέρες αφού ένας άλλος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου πέθανε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ