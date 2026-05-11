MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Την Πέμπτη απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για το έγκλημα στα Κύμινα

|
THESTIVAL TEAM

Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κυμίνων στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο άνδρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σορό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα ο οποίος άσκησε διώξεις σε βάρος τους. Στον βασικό κατηγορούμενο αποδίδονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, της χρήσης πλαστού εγγράφου, καθώς και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Στον δεύτερο συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση, ενώ περιλαμβάνονται επίσης αδικήματα που αφορούν την υπόθεση των ναρκωτικών και τη συμμετοχή του στη μεταφορά και απόκρυψη της σορού.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή από τον οποίο και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων, Παρη Σπυρατο, ο εντολέας του υποστηρίζει ότι βρέθηκε στο σημείο εξαιτίας κοινού ενδιαφέροντος στη χρήση ναρκωτικών ουσιών. «Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν να δοθεί αίμα για ανάλυση για να δούμε την χρήση ναρκωτικών ουσιών. Διακινείται ότι, μεταξύ άλλων, ο λόγος διαφωνίας αφορούσε την αφαίρεση περιστεριών», υποστήριξε.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ναταλία Γερμανού για Ακύλα: Την άλλη Κυριακή θα πανηγυρίζουμε με ελληνικές σημαίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Κρήτη: Κλειστό αύριο το ΕΠΑΛ Μοιρών – Εντοπίστηκε κρούσμα μηνιγγίτιδας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Άνδρας βγήκε με όπλο στον δρόμο στην Πάτρα και άρχισε να πυροβολεί

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο 53χρονος ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς – Τους υποσχόταν θεραπεία με νέα φάρμακα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Δεν νοσεί ο Έλληνας που εκτέθηκε στον χανταϊό – Ντρέπομαι για τις αντιδράσεις στον επαναπατρισμό του

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Χανταϊός: Θετικός στον ιό ακόμα ένας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius