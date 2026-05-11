MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες για την δολοφονία του 54χρονου – Εικόνες και βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετήχθησαν πριν από λίγο οι δύο συλληφθέντες που ομολόγησαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία ενός 54χρονου στα Μάλγαρα μετά από συμπλοκή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), πίσω από το αιματηρό περιστατικό φαίνεται να βρίσκονται διαφορές που συνδέονται με ναρκωτικές ουσίες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο συλληφθέντες και το θύμα είχαν μεταβεί χθες τα μεσάνυχτα σε κατοικία στην περιοχή των Κυμίνων Θεσσαλονίκης, όπου πίστευαν ότι υπήρχαν κρυμμένα ναρκωτικά. Όταν διαπίστωσαν ότι οι ουσίες έλειπαν, επικράτησε ένταση μεταξύ τους.

Κατά την εκδοχή που εξετάζουν οι αρχές, ένας από τους δύο συλληφθέντες πήρε όπλο που ανήκε στον τρίτο της παρέας και πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, θεωρώντας ότι είχε εξαπατηθεί σχετικά με την ύπαρξη των ναρκωτικών.

Στη συνέχεια, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται πως έδεσαν το θύμα με τούβλα, το φόρτωσαν σε πορτ – μπαγκάζ αυτοκινήτου και πέταξαν το άψυχο σώμα στον ποταμό Λουδία. Παρά τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το πτώμα. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στον Λουδία για τον εντοπισμό πτώματος 54χρονου.

Σημαντική εξέλιξη στην πορεία της έρευνας αποτέλεσε η κατάθεση πολίτη, η οποία βοήθησε τις αρχές να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.

Δολοφονία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 12 ώρες πριν

Νέα Σελήνη στο Ταύρο στις 16 Μαΐου – Τα τρία ζώδια που θα κάνουν μία νέα αρχή

ΕΘΝΙΚΑ 16 ώρες πριν

Φλοίσβος: Εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

The Guardian: Ο Τραμπ επισκέπτεται σε λίγες ημέρες την Κίνα με το Πεκίνο να κρατά όλα τα ατού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Παρακμή του κράτους δικαίου – Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία

ΔΙΕΘΝΗ 10 λεπτά πριν

Ιράν: “Γενναιόδωρη και υπεύθυνη” η προσφορά μας για ο τέλος του πολέμου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Ηράκλειο: “Ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και πέταξε τη μαμά” – Η περιγραφή του παιδιού της 28χρονης